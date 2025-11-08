El Ayuntamiento de Sanlúcar pide a Junta y Diputación acelerar la apertura del centro de salud de La Dehesilla

Reunión de la alcaldesa de Sanlúcar con el diputado provincial de Asistencia a Municipios sobre el centro de salud de La Dehesilla.

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha solicitado a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Cádiz que agilicen los trámites pendientes para la apertura del centro de salud de La Dehesilla, una infraestructura cuya puesta en marcha lleva varios años de retraso.

El llamamiento se produjo durante una reunión celebrada en el Palacio Municipal entre la regidora sanluqueña y el diputado provincial de Asistencia a Municipios, Antonio Jesús Aragón. En el encuentro participaron también técnicos del Ayuntamiento y de la Diputación, con el objetivo de analizar el estado actual del proyecto y los pasos necesarios para su finalización.

Según el Ayuntamiento, el principal obstáculo para la apertura del nuevo centro sanitario es la finalización de los trabajos de ampliación del centro transformador que debe dotar de suministro eléctrico al edificio, una actuación a cargo de la empresa Endesa. Una vez completada esta fase, tanto la Diputación como la Junta deberán culminar la tramitación administrativa necesaria para que el equipamiento pueda entrar en funcionamiento.

Álvarez subrayó la “urgencia” de abrir el centro, recordando que “los vecinos de Sanlúcar llevan años esperando este servicio”. La alcaldesa señaló además que diversos colectivos ciudadanos han anunciado movilizaciones en defensa de la sanidad pública para reclamar la apertura del centro de salud “a la mayor brevedad posible”. El Ayuntamiento de Sanlúcar mantiene así su demanda a las administraciones competentes para desbloquear una infraestructura sanitaria que considera “prioritaria” para atender las necesidades asistenciales de la población local.