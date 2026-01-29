El campo gaditano protesta por Mercosur ante Subdelegación en una jornada reivindicativa

El campo andaluz se sumaba en la jornada de hoy a la protesta nacional del sector contra el acuerdo con Mercosur y los recortes de la Política Agraria Común (PAC), con concentraciones y tractoradas en todas las capitales, salvo en Sevilla, donde ha sido suspendida por el temporal.

En Cádiz capital, la protesta ha reunido cuatro tractores, que eran los que tenían permiso para movilizarse, y a unas 200 personas entre miembros de COAG, UPA y ASAJA y cooperativas agrícolas, además de diputados y representantes políticos de PP, Vox e Izquierda Unida.

Frente a la Subdelegación del Gobierno, y bajo una lluvia intensa, representantes de las asociaciones han criticado el papel del ministro Luis Planas y se han emplazado a acudir masivamente el día que se vuelva a convocar la tractorada de Sevilla que se ha suspendido hoy.

Durante la concentración, las organizaciones agrarias le entregaron a la subdelegada, Blanca Flores, un manifiesto con las inquietudes y propuestas del sector a partir del nuevo marco que surge tras la firma del convenio entre la Unión Europea y Mercosur.

La responsable expresó a representantes de los agricultores y ganaderos el apoyo del Gobierno y se ha comprometido a trasladar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las reivindicaciones del sector en la provincia, así como su disposición a seguir manteniendo un contacto fluido.

BAILE POLÍTICO EN TORNO AL TRATADO

Por su parte, el diputado gaditano y portavoz de Agricultura del Grupo Popular en el Congreso, Pedro Gallardo, el apoyo y el compromiso firme del Partido Popular de Cádiz con los agricultores y ganaderos de la provincia. Gallardo, que ha acompañado a los agricultores en su protesta junto al diputado provincial Antonio Aragón, ha señalado el rechazo a que el acuerdo de Mercosur “se quiera imponer sin que existan cláusulas de salvaguarda para que compitamos en igualdad de condiciones “.

“El Partido Popular de Cádiz lo tiene muy claro. Vamos a estar con los agricultores y tenemos que hacer que este acuerdo de Mercosur sea con las mismas reglas de juego”, ha insistido.

Al respecto, ha afirmado que “no se puede competir con unos países que tiene una falta de reciprocidad , que utilizan una cuestión fitosanitaria que aquí no tenemos y si en el mundo hay 700 sustancias activas autorizadas, Europa tiene sólo 400 de ellas”.

También ha apuntado que “el sector agrícola de Andalucía somos exportadores, producimos más de 16.000 millones de euros anuales, y evidentemente queremos seguir exportando a todo el mundo. Pero decimos no a Mercosur mientras no se dé garantía de protección real a nuestros agricultores y ganaderos y mientras no se den unas condiciones y unas reglas del juego que permitan competir en igualdad de condiciones”.

Ambas declaraciones se producen en un marco en que tanto socialistas como populares votaron en contra de la petición de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia europeo, para que se evalúe la compatibilidad legal de Mercosur dentro del articulado de los tratados de la UE.

Así lo recordaba, también esta mañana, el coordinador provincial de IU, Jorge Rodríguez: "Desgraciadamente -indicaba al respecto-, hay quien vota una cosa aquí y otra, en Europa. Nos gustaría que se acabara la demagogia y se plantease una defensa a ultranza del sector primario".

Para Izquierda Unida, el acuerdo de Mercosur es "nefasto para Europa y, especialmente, para nuestro país, con una competencia totalmente desleal, con productos que no cumplen nuestras condiciones ambientales ni sanitarias".