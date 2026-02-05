Barbate registra desperfectos en su paseo marítimo y desprendimientos en Los Caños de Meca

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, y el delegado de Seguridad Ciudadana, Paco Ponce, han informado que, tras la celebración de una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), se mantiene activado el Plan de Emergencia en situación operativa 1, debido a que continúan registrándose fuertes rachas de viento y lluvias.

Los efectivos municipales y los servicios de emergencia continúan actuando en las zonas afectadas, realizando labores de vigilancia, prevención y atención de incidencias, entre ellas, caídas de tejas, ramas y árboles, así como contenedores desplazados y desperfectos en parques. También se están registrando desperfectos en el Paseo Marítimo, con daños en el acerado y en terrazas de establecimientos; así como diversas incidencias en carreteras y caminos rurales por acumulación de arena y agua; o desprendimientos en la playa de Los Caños de Meca.

La noche ha transcurrido sin incidencias destacadas de especial gravedad.

La N-340 continúa cortada al tráfico y se mantiene el desalojo preventivo para los vecinos y vecinas de las zonas de Ribera de la Oliva y Marismas.

Los embalses se encuentran llenos y están desalojando agua. Desde el Ayuntamiento se ruega a la ciudadanía que extreme la precaución, actúe con sentido común y se mantenga informada a través de los canales oficiales, agradeciendo la colaboración ciudadana.