El Ayuntamiento de Barbate cita a los vecinos para explicar los proyectos urbanísticos y turísticos en marcha

El Ayuntamiento de Barbate ha convocado a la ciudadanía a una reunión informativa para explicar los proyectos urbanísticos y turísticos que se encuentran actualmente en tramitación en el municipio. El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 4 de febrero, a las 19.00 horas, en la plaza de la Inmaculada, frente al Ayuntamiento.

La convocatoria ha sido realizada por el alcalde de Barbate, Miguel Molina, con el objetivo, según el Consistorio, de ofrecer información detallada y resolver dudas sobre unas iniciativas que afectan al desarrollo futuro del municipio. Desde el Ayuntamiento señalan que el acto se enmarca en su compromiso con la transparencia y el diálogo directo con los vecinos y vecinas.

De acuerdo con la información facilitada por el gobierno local, los proyectos en cuestión no son recientes y cuentan con una trayectoria administrativa que se remonta, en algunos casos, a los años 2002 y 2012. Según el Ayuntamiento, estas iniciativas han superado los correspondientes trámites técnicos, jurídicos y medioambientales exigidos por la normativa vigente en cada momento.

El Consistorio sostiene que los proyectos apuestan por un modelo de desarrollo ordenado, legal y sostenible, compatible con la protección del entorno natural y con la planificación urbanística. Asimismo, defiende que su puesta en marcha podría contribuir a la creación de empleo, la atracción de inversión y la diversificación económica del municipio, además de mejorar la oferta turística.

En este contexto, el alcalde ha manifestado su preocupación por lo que considera la difusión de informaciones inexactas o alarmistas en torno a estos proyectos, señalando que la reunión pretende aclarar su alcance y las garantías legales, técnicas y medioambientales con las que cuentan.

Miguel Molina ha señalado que la ejecución de estas iniciativas permitiría generar ingresos para acometer mejoras en infraestructuras y servicios municipales, como el acondicionamiento de parques infantiles, el arreglo de barriadas y calles, o la dotación de redes de saneamiento y alcantarillado en zonas como Los Caños de Meca, Zahora o San Ambrosio. También ha indicado que uno de los objetivos es avanzar en la regularización urbanística de determinados equipamientos educativos.

El Ayuntamiento ha invitado a la ciudadanía a asistir a esta reunión informativa y a participar en el debate, subrayando la importancia de que los vecinos dispongan de información directa para formarse una opinión sobre los proyectos en tramitación.