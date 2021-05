El avance de las vacunas en Cádiz, la luz al final del túnel

Tras encadenar dos estados de alarma en poco más de un año, ahora que acaba finiquitar el segundo parece que hay luz al final del túnel. El avance de las vacunas, que en este último mes ha tenido un gran tirón en número de dosis administradas, aporta una diferencia sustancial con respecto al fin del primer estado de alarma. Si funciona, que parece que sí –a juzgar por el descenso en las hospitalizaciones en las personas más vulnerables por edad–, el coronavirus podría tener en esta ocasión los días contados. Pero solo podría, porque nunca se sabe lo que depara el dichoso virus.

Con todo, este 9 de mayo, y según la web de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, desde el pasado 27 de diciembre y hasta el día de hoy se han dosificado un total de 469.217 dosis de los diferentes fármacos contra el Covid. En concreto, un 26 por ciento de la población total ya cuenta con una dosis (lo que supone 324.169 personas), mientras que 151.639 ya tienen la pauta completa, lo que supone casi el 12’1 por ciento de la población. Y si se cumple el vaticinio del presidente de la Junta, Juanma Moreno: en junio habrá un 70 por ciento con al menos una dosis.

Los primeros en conseguirlo fueron los huéspedes de dos residencias de ancianos de Jerez y Arcos, a los que siguieron los de todas las residencias de la provincia, así como personal sanitario. También empezaron a recibir el ansiado medicamento otros profesionales esenciales como profesores y cuerpos de seguridad del Estado, a los que poco a poco se iban sumando algunos sectores de la población más vulnerable, aunque esto último no se haya producido con la celeridad esperada. Es el caso de las personas con patologías severas o con síndrome de down, que suelen estar afectadas por problemas coronarios. Y aunque ahora va todo como la seda y los presidentes del Gobierno y Andalucía vislumbran el final “antes de lo esperado”, han sido varios los dilemas que han rodeado el proceso de vacunas. Desde determinados fármacos que no terminaban de llegar al país, hasta los trombos y fallecimientos asociados a la marca Astrazeneca, que provocó la paralización de la segunda dosis en los profesionales esenciales, que se inocularon con este medicamento y todavía están a la espera de la decisión final.

Con todo, el fármaco más utilizado ha sido la Pfizer, que llegó a España a finales de diciembre y de la que ya hay en Cádiz 307.868 dosis administradas, seguida de la Moderna, con 25.578; la polémica Astrazeneca con 106.215 y, por último, la última en llegar a la comunidad autónoma, la Jansen, con 3.689 ya puestas.

En cuanto a la edad de los pacientes, el grupo de más de 80 años es el que está cerca de completar el proceso con el 103,2 por ciento inoculado (la cobertura supera el 100% al haber aumentado la población desde el 1 de enero de 2020, que es la fecha de referencia). Le siguen las personas entre 70 y 79 que alcanzan casi el 40 por ciento con las dos vacunas y el 92,6 con una dosis; de 60 a 69 años hay un 6,9 con las dos dosis y un 67,3 por ciento con una; de 50 a 59 años cuenta con un 6,3 por ciento ya inoculados y un 12,8 con una dosis, mientras que de 25 a 49 años hay casi un 5 por ciento de población ya vacunada al completo y un 11,4 por ciento con una sola dosis. Ya por debajo hay muy pocos gaditanos con alguna dosis. Si avanza a este ritmo y teniendo en cuenta que en la última semana se administraron casi 50.000 dosis, la provincia está apunto de llegar al medio millón. Precisamente esta semana que entra empiezan a vacunarse todos los gaditanos de 57 años a los 59, e irá bajando paulatinamente el tramo de edad. Ya queda menos.