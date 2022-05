25 aniversario del hospital Virgen del Camino de Sanlúcar

Han pasado 25 años desde el lunes 26 de mayo de 1997. Ese día, la provincia y más concretamente los ciudadanos de las localidades de la Costa Noroeste, era testigos del nacimiento de la pequeña Nazaret.

Pesó casi tres kilos y medio. Para sus padres fue un día histórico, lo mismo que para toda la población de esta zona de la provincia, ya que con Nazaret nacía el nuevo hospital de Sanlúcar, bautizado como Virgen del Camino, propiedad de José Manuel Pascual, y dirigido, desde entonces, por el doctor Antonio Bascuñana.

Por eso mismo, igual que posiblemente este jueves en la casa de Nazaret se estará celebrando un cumpleaños, en uno de los salones cedidos por la bodega Delgado Zuleta, en Sanlúcar, la plantilla casi al completo, sus directivos y algunos cargos representativos de distintas administraciones se reunieron también para celebrar el 25 aniversario de la apertura del hospital Virgen del Camino de Sanlúcar.

Por parte de la Junta no quisieron perdérselo el vicepresidente del gobierno andaluz, Juan Marín, así como la ahora la candidata número 1 del PP a las elecciones andaluzas por Cádiz, Ana Mestre. Y junto a ellos, el alcalde de Sanlúcar, Victor Mora (PSOE), que se encargó de participar de manera muy activa en esta celebración en la que no sobraron los besos y abrazos, ya a cara descubierta y sin mascarillas, entre los participantes en este particular cumpleaños.

Durante el acto se proyectó un vídeo a modo de balance con imágenes representativas de estos 25 años de vida de este centro sanitario que, con su nacimiento de la mano del empresario gaditano, José Manuel Pascual, evitó que los sanluqueños y la población de la Costa Noroeste de Cádiz (Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena, principalmente) dejarán de hacer auténticos peregrinajes para ir al médico.

Cabe recordar que, antes de la apertura del Virgen del Camino, gracias a la apuesta de la empresa Pascual, este sector de la población se veía obligado a trasladarse hasta el hospital de Jerez hasta para algo tan sencillo como la colocación de una escayola.

Los tiempos han cambiado y este jueves fue momento para hacer balance de estos 25 años, entre risas, las que provoca ver el paso del tiempo en una plantilla, y alguna que otra lágrima al ver imágenes de personas que ya no están por diversas circunstancias o bien al ser testigos de imágenes recientes, demasiado recientes tal vez, del latigazo del Covid.

La empresa hizo entrega de un pequeño galardón de recuerdo a los 44 trabajadores que aún permanecen en la plantilla tras este cuarto de siglo, entre los que destaca su director, Antonio Bascuñana.

Tras un sentido discurso por parte de Francisco Pascual, hijo del fundador del Virgen del Camino, los trabajadores y directivos pudieron celebrar juntos este feliz aniversario.