Almudena Martínez: "No existen diferencias entre Germán Beardo y yo"

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, volvió a negar hoy que el retraso en la aprobación de los presupuestos de este año por parte de la entidad provincial se deba a desacuerdos con su vicepresidente cuarto, Germán Beardo. "Creo que no hay razón para la polémica -indicó Martínez durante la presentación del programa provincial para la próxima edición de Fitur-, viendo sobre todo lo que estamos viendo aquí, con un proyecto excelente encabezado por el Área de Turismo. Diferencias entre nosotros, no hay: estamos centrados en trabajar con los municipios y por la provincia".

La responsable insistió en que el retraso en la aprobación del presupuesto se debe a cuestiones técnicas, y a que "una mayor inversión, y más planes, suponen una mayor carga de trabajo, aun con el mejor de los equipos técnicos -añadió-. La ejecución también ha sido mayor, llegando a un ochenta por ciento". "Cualquier interpretación que pretenda atribuir este pequeño retraso a un conflicto político entre miembros del gobierno es errónea, además de malintencionada", había señalado anteriormente Martínez.

Almudena Martínez respondía en esta ocasión a las declaraciones efectuadas por su socio de Gobierno en Diputación. Javier Vidal, de La Línea 100x100, que señalaba ayer que la "aprobación de un presupuesto no va ligada a que esté fiscalizado el presupuesto que se termina, todo lo contrario. Lo que dice el Partido Popular no se adapta a la realidad que está viviendo ahora mismo la Diputación".

BEARDO DESTACA LA LABOR DE PRESIDENCIA

No era el momento, desde luego, para hacer evidentes posibles desavenencias. Al menos, de viva voz. El foco debía centrarse en la provincia, que se presentará este año como un todo en su estand del Ifema en Madrid. Un cambio que también elogió Germán Beardo, que quiso "poner en valor el liderazgo de presidencia en la renovación turística que se está viviendo en Diputación, además de la confianza para trabajar de forma continuada con el sector y la gobernanza con todos los agentes implicados, no sólo Fitur".

Según fuentes del equipo que dirige la institución provincial, sin embargo, son las diferencias que mantiene el grueso de los miembros del PP con Germán Beardo las que retrasan la aprobación definitiva. La causa de este desencuentro estaría en el recorte que planea la partida presupuestaria de este año -algo superior a la del año pasado- para el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, de la que dependen todas las competencias sobre turismo. En 2024, Germán Beardo manejó 55 millones de euros del presupuesto, pero en esta ocasión se ha metido tijera al considerar que el montante específico "estaba inflado".