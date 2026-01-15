La Diputación de Cádiz achaca el retraso en la aprobación del presupuesto a "una cuestión técnica"

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, atribuyó ayer a "una cuestión estrictamente técnica" el retraso en la presentación y aprobación del presupuesto de la institución provincial de 2026, que por ley debería estar en vigor desde el pasado 1 de enero. Martínez rechazó en una comparecencia ante la prensa que el aplazamiento de las cuentas se deba a las diferencias existentes con el vicepresidente cuarto de la institución, Germán Beardo, y sostuvo que si el presupuesto no está listo "es consecuencia de querer ejecutar al máximo el presupuesto en vigor, de respetar los posteriores plazos técnicos para liquidar el presupuesto que concluye y fiscalizar el nuevo".

"Cualquier interpretación que pretenda atribuir este pequeño retraso a un conflicto político entre miembros del gobierno es errónea, además de malintencionada", indicó Martínez a raíz de que esta redacción informase de las desavenencias originadas por el recorte presupuestario que el equipo de gobierno de PP y La Línea 100x100 pretenden llevar a cabo en las áreas bajo responsabilidad de Beardo, principalmente, las de turismo.

"A fecha de 31 de diciembre concluimos la liquidación del presupuesto de 2025 y ahora la Intervención necesita al menos tres semanas para fiscalizar los de 2026", insistió la presidenta de la Diputación.

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que la aprobación de los presupuestos anuales de las entidades locales debe realizarse en el último trimestre del año anterior, de modo que el 1 de enero de cada ejercicio ya esté en vigor. La legislación nada dice respecto a que la liquidación de un presupuesto condicione la aprobación del siguiente y, de hecho, así ha venido ocurriendo hasta ahora en la Diputación gaditana, como en el resto de administraciones públicas.

Un presupuesto récord

"Es importante subrayar que el presupuesto de 2025 fue récord en cuantía económica y el más inversor de la historia de la Diputación. En consecuencia, su ejecución y liquidación ha requerido de un esfuerzo político, técnico y administrativo mayor que en años anteriores", añadió Martínez, que agradeció "el enorme esfuerzo que está realizando el personal de la Diputación al respecto, especialmente el área de Economía y Hacienda", dirigida por Juancho Ortiz, vicepresidente primero de la Diputación.

"No es comparable el esfuerzo técnico de este último año con los anteriores: por ejemplo, el presupuesto de 2021 no llegó a 300 millones de euros frente a los 389,4 millones del de 2025. El de 2024 fue 50 millones más bajo que el de 2025 y lo aprobamos un 29 de diciembre, con lo cual la situación actual no tiene nada de anómala. Lo que no podemos es saltarnos los plazos o no intentar ejecutar todo el presupuesto posible de cada año, porque para eso se aprueba", indicó.

Martínez subrayó que para el año en curso habrá "más planes y más inversiones para la provincia, y también más carga de trabajo para el gobierno y para el personal de la Diputación, máxime cuando nuestro reto es seguir aumentando cada año el grado de ejecución presupuestaria".

Réplica al PSOE

"Sorprende que el PSOE se rasgue las vestiduras por un trámite técnico en la Diputación cuando gobierna España con presupuestos prorrogados desde 2023", resaltó en respuesta al PSOE y a sus críticas por el retraso en la aprobación de las cuentas de 2026.

"Recuerdo que hace un año el ministro Óscar Puente decía que no aprobar presupuestos –son palabras literales- “no es ningún drama”. Entonces, que nos explique el portavoz del PSOE en la Diputación por qué aquí montan el teatro. Menos postureo y más coherencia, señor Pizarro", dijo en alusión al portavoz socialista en la institución provincial.