Las diferencias del equipo de gobierno del PP con Beardo retrasan el presupuesto de la Diputación de Cádiz de 2026

La Diputación de Cádiz es una de las entidades locales andaluzas que ha iniciado 2026 sin sus presupuestos aprobados, pese a contar con un gobierno estable y con mayoría absoluta formado por PP y La Línea 100x100. La causa de este retraso, según admiten a esta redacción fuentes del equipo que dirige la institución provincial, son las diferencias que mantiene el grueso de los miembros del PP con uno de sus integrantes, Germán Beardo, vicepresidente cuarto y responsable del área de Turismo, además de alcalde de El Puerto de Santa María.

La consecuencia inmediata del retraso en la elaboración y aprobación del presupuesto provincial es un aplazamiento de la puesta en marcha de las inversiones y de los planes de obras y servicios, de los que se benefician los ayuntamientos de la provincia, al menos hasta el mes de marzo, subrayan las fuentes consultadas. Estas lamentan la repercusión que estas discrepancias tienen en el conjunto de los consistorios de la provincia a poco más de un año vista de la celebración de las elecciones municipales.

La elaboración de las cuentas de la Diputación gaditana para este ejercicio se inició en el mes de septiembre de 2025 con la negociación, entre el PP y los 100x100, en torno a la distribución de las partidas entre las áreas que cada partido controla. A inicios de octubre, señalan las mismas fuentes, el acuerdo entre las dos formaciones políticas estaba prácticamente listo. El principal obstáculo, sin embargo, estaba y continúa estando en las filas del PP.

Tijeretazo para Beardo

Beardo desea mantener bajo su control una parte del presupuesto similar a la de ejercicios anteriores, aunque para el presente se le dibuja un panorama algo distinto. Responsable del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico –de la que dependen todas las competencias sobre turismo: el Patronato provincial, la empresa pública Tugasa y el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico–, el vicepresidente cuarto manejó en 2025 en torno a 55 millones de euros del presupuesto de la Diputación, que se elevó a un total 389,4 millones de euros.

Los planes ahora son otros. Con un presupuesto global para 2026 ligeramente al alza, que rondará los 400 millones de euros para el conjunto de la Diputación, el área de Beardo se verá recortada de forma sensible, apuntan las fuentes. "Su presupuesto estaba inflado", sentencian, y como consecuencia, tanto el nivel de ejecución como el destino final de las partidas asignadas a Turismo han dejado hasta ahora mucho que desear.

El gobierno provincial de Almudena Martínez ha visto la hora de poner pie en pared ante Beardo, un verso suelto en el PP de Cádiz que apenas si tiene relación con la presidenta de la Diputación, pero desea ante todo que la onda expansiva de las discrepancias quede entre las paredes del palacio de la Aduana. La compleja negociación cara a cara con el alcalde portuense ha recaído en el responsable del Área de Economía, Hacienda y Gestión Administrativa, Juancho Ortiz, a la sazón, vicepresidente primero de la Diputación.

Las críticas del PSOE

El pasado lunes, el vicesecretario general del PSOE de Cádiz y portavoz en la Diputación, Javier Pizarro, acusó al gobierno de PP y 100x100 de paralizar la institución provincial por no aprobar los presupuestos para el ejercicio 2026. Pizarro atribuyó el retraso a las “peleas económicas” y el “reparto de la tarta” entre los dos socios de gobierno, cuyo pacto definió como "estrictamente económico y carente de proyectos para la provincia".

Pizarro, alcalde de Alcalá de los Gazules, tildó de “desgobierno” el último año de gestión de la actual presidenta de la Diputación, marcado, a su juicio, "por un sectarismo político que perjudica especialmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes gobernados por el PSOE". El portavoz socialista denunció que la institución funciona como un “cajero automático” para los ayuntamientos del PP y La Línea 100×100, mientras se ignora a los alcaldes de su partido.

“Es la primera vez en la historia que los presupuestos de esta provincia se van a aprobar más allá del mes de enero”, señaló Pizarro, calificándolo como un “récord negativo” fruto, a su juicio, de "las tensiones entre los socios".