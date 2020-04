Coronavirus en Cádiz: ¿Habrá alguien cuando las barras vuelvan a abrir?

Pregunta 1. ¿Qué ha significado para su negocio el cierre por el estado de alarma durante estas fechas y qué medidas ha tomado?

Pregunta 2. ¿Cómo y cuándo cree que será el regreso a la actividad y ha pensado ya en cómo acomodarse a lo que se ha dado en llamar la ‘nueva normalidad’?

JOSÉ FERRADANS Taberna El Anteojo (Cádiz)

“Se puede perder algo esencial de los bares: la socialización”

Siete trabajadores en ERTE. Lo peor es que cuando venía el buen tiempo y la Semana Santa, que es un respiro después del invierno, todo se ha ido al traste. Nos va a afectar a todos, está claro. A los hosteleros en la forma de trabajar y a los clientes, que durante un largo tiempo pueden estar con miedo en los establecimientos, compartiendo espacio con otras personas. Vaya por delante mi mensaje de optimismo, tenemos que ser fuertes. Yo tengo ilusión por abrir cuanto antes, aunque habrá que echar más horas y más imaginación. No sé cuándo será ni cómo. Sí tengo claro que lo de las mamparas no lo veo. No estamos ahora para una inversión fuerte, sobre todo en locales pequeños. No es rentable. Y se puede perder algo esencial de los bares: la sociabilización. Compartir charla con otros clientes. También, si hay más gasto y menos aforo, ¿cómo mantenemos la misma plantilla? Espero que podamos ampliar el espacio de las terrazas.

LOLO PICARDO Venta Vargas (San Fernando)

“Si no volvemos a finales de mayo puede desaparecer la mitad”

El cierre del negocio ha llegado en el peor momento posible. En temporada baja, con la caja vacía. Perder la Semana Santa es perder el semestre entero. En septiembre o octubre, este parón hubiera llegado tras el verano, otro de los períodos fundamentales para la hostelería de la provincia, para San Fernando y para mi propio local. Ahí por los menos nos habría caído con un colchón que hubiera permitido sortear los siguientes meses duros. En esta época del año las consecuencias son devastadoras, y eso que nosotros no trabajamos grandes eventos como pueden ser las comuniones. Imagina los hosteleros que tienen que devolver incluso las señales que habían dado las familias para esos banquetes La Junta ya ha hablado de finales de mayo. Si no es así esto puede ser la muerte de la mitad de la hostelería de la provincia. Vamos a necesitar a nuestros turistas, los nacionales. En lugar de paneles, contemplo una separación mayor de las mesas o incluso tomar la temperatura a los clientes para permitir la entrada o descartarla. La mutua nos hace los planes sanitarios, que ahora se adaptarán. Pondremos geles hidro alcohólicos, los camareros llevarán guantes y mascarillas. No podemos perder mesas, porque eso es menos personas trabajando, por lo que se nos debería permitir más espacio de terraza.

CRISTINA PINTO Venta Pinto (Vejer)

“El reto es ofrecer a los clientes los productos sin moverse de casa”

Somos la cuarta generación al frente de este negocio que nunca había cerrado al público en sus más de cien años de historia. Dos días antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma me reuní con la plantilla, formada por una treintena de trabajadores, y les planteé acogerse a un ERTE. Una situación jamás vivida, ni pensada que podría pasar. Desde que cerramos no hemos perdido el contacto con los empleados, con otros empresarios e industriales de la localidad y de poblaciones vecinas, y todos coincidimos en que no hay un protocolo que puedan ir acometiendo para poder abrir lo antes posible, este mismo verano. Salvaguardar a los empleados es lo principal, que están demostrando un altísimo compromiso, haciendo sacrificios que nos ayudan a lidiar con esta crisis. La garantía de ofrecer un lugar con las máxima seguridad será uno de los retos del sector, además de la calidad de los productos, que eso ya lo tienen por descontado. El otro reto será poder ofrecer esa calidad en las casas de los clientes que no puedan o no quieran desplazarse al establecimiento. En este sentido Venta Pinto ya jugamos con ventaja, son muchos los clientes que tenemos repartidos por muchos puntos del país, y que nos reclaman el lomo en manteca que les llega por mensajería. Eso sí, el pan lo tendrá que poner el cliente para disfrutar de este producto singular de la Janda y que es toda una referencia en esta venta de Vejer y que, en buena medida, esperemos que salve algo.

RAQUEL GARCíA Grupo Muelle (Cádiz)

“El día de la apertura tiene que ser con todas las de la ley”

Las pérdidas han sido importantes. 27 trabajadores en ERTE. Nos afectará dependiendo de las medidas que se tomen por parte de las autoridades sobre la nueva forma de trabajo con mamparas protectoras, reducción de aforo. Es que hay mucha incertidumbre. Está claro que con menos aforo no puede trabajar el mismo número de personas. Queremos abrir cuanto antes, pero quiero saber cuándo nos van a dar una idea de cuándo y cómo. Que las administraciones nos lo digan con tiempo para poder reaccionar y organizarnos. Para encargar material sanitario, mamparas o lo que haga falta. En estas circunstancias no podemos abrir de un día para otro. El día de apertura tiene que ser con todas las de la ley. No pierdo la esperanza de que sea pronto.

LOLA IZQUIERDO Casa Balbino (Sanlúcar)

“Volver a ver la plaza del Cabildo repleta me parece un espejismo”

El parón ha venido justamente en el trimestre en el que empezamos a ver la luz para el mantenimiento de todo el año con la Semana Santa y la primavera, que es cuando la gente, con las buenas temperaturas, sale a tapear. Pero ya no tiene sentido lamentarnos por lo que no podemos evitar. Estamos a la espera de conocer qué medidas tendremos que tomar cuando se reanude la actividad. Veremos a ver cómo volvemos a la normalidad. Se supone que será poco y poco y que nos costará, no un año, sino dos como mínimo. Estimamos que cuando se reinicie la actividad, facturaremos en torno a un 60% menos, porque la gente no se podrá acumular en la barra y en las mesas de la terraza. En Casa Balbino tenemos unos 40 trabajadores, actualmente en un ERTE, cuyas prestaciones están esperando todavía y, por lo visto, no recibirán hasta mayo, algo que me indigna; y con la incertidumbre de cuándo vamos a empezar de nuevo. Evidentemente, va a bajar el nivel de empleo. No pensamos despedir a nadie, pero habrá que reorganizar las jornadas de trabajo. Nos gustaría mantener a más del 80% de la plantilla. Tengo la esperanza de que las altas temperaturas palien el contagio y en julio podamos reiniciar nuestra actividad de alguna manera. Evidentemente, ajustándonos a las medidas que tengamos que tomar. Esperamos que para ese mes empecemos a trabajar y, al menos, la gente de Sanlúcar comience a moverse un poco. Para mí, volver a ver la Plaza del Cabildo abarrotada de gente tapeando es ahora un espejismo. Dadas las circunstancias, todo nuestro equipo intenta tener paciencia.

PILAR ROSENDO El jardín de Canalejas (Puerto Real)

“Asumimos que las ventas van a caer entre un 40% y un 60%”

Fue un frenazo en seco cuando lo teníamos todo preparado para la temporada. Tengo la impresión de como si tuviera que empezar de nuevo, como si el coronavirus nos situara en la casilla de salida después de 70 años abiertos al público. No estábamos preparados para eso. Nadie lo estaba y aún cuesta creer este desastre. Se han perdido las campañas que, históricamente, nos alivian la situación hasta entrar en la temporada alta: Semana Santa, el Día del Padre, la Feria de Primavera y, las comuniones y otros eventos. Todo se ha perdido. No habíamos cerrado nunca, ni por vacaciones. Nos hemos visto forzados a presentar un ERTE, que afecta a una plantilla que lleva décadas trabajando con nosotros y a los que agradecemos su comprensión y apoyo. Esperemos que podamos trabajar parte de la campaña de verano. Sabemos y asumimos que las ventas caerán entre un 40 y un 60%, principalmente por la caída del turismo y del flujo de visitantes a la provincia. A los extranjeros ya los damos por imposible. Cumpliremos rigurosamente las normas sanitarias que se impongan, aunque algunas de las que se dicen no parecen eficaces,como las pantallas de metacrilato en las mesas. Esperamos que las autoridades competentes actúen con coherencia y responsabilidad, y se acuerden medidas efectivas para que no nos hagan desembolsar miles de euros.

ISRAEL RAMOS Mantua (Jerez)

“Como esto dure mucho, no nos matará el covid, sino el hambre”

Nos está afectando una enormidad. Imagínese: dos restaurantes cerrados, uno de ellos disfrutando del año en que lograba su primera estrella Michelin y un sol Repsol. Estaba siendo un año maravilloso que se trunca, que se viene abajo. La situación la vivimos con desánimo. Veo cómo se está desarrollando y todo apunta a la llegada de una crisis brutal. Esperamos que no sea tan larga como la anterior. Tras mes y medio ya deberíamos tener los tests, los cuales ayudarían a poner en cuarentena a las personas enfermas y a quienes han tenido contacto con ellas. De esta forma no nos estaríamos cargando la economía, si bien buena parte del daño ya está hecho. De una vez por todas el Gobierno debe aplicar un plan para la desescalada. Que no se prolongue esto hasta las Navidades porque sería una locura. Si fuera así no nos moriríamos por el Covid pero sí de hambre. Deseamos que la reapertura sea lo antes posible, sabiendo además que deberemos adoptar unas medidas sanitarias de separación y unos nuevos protocolos de higiene. Lo más importante de todo va a ser dar confianza de nuevo a la gente para que pierda este miedo que nos ha asaltado. Tenemos que seguir llevando una vida lo más normal posible porque, de seguir así, una provincia que depende tanto del turismo como la nuestra lo va a pasar muy pero que muy mal.

OLGA ROMERO Romerijo (El Puerto)

“El Puerto saldrá reforzado de esto”

1. Nosotros reaccionamos muy rápido, cerramos las instalaciones un día antes del decreto del estado de alarma, cuando vimos que la cosa se ponía fea. Lo primero era protegernos todos, meditar y pensar con tranquilidad, y luego reaccionar. Nos está afectando al 100%. Llevamos cerrados más de un mes, con cero ingresos, con la plantilla en un ERTE, salvo los servicios mínimos de administración. Ahora hemos activado la venta on-line a domicilio, sacando del ERTE a algunos trabajadores y haciéndonos con los protocolos y equipos de seguridad pertinentes, formación del personal, desinfección de las instalaciones… Tenemos una plantilla de 100 personas que en verano llega a las 150, y ya teníamos plantilla contratada para la Semana Santa.2. Hemos hecho un nuevo presupuesto para la temporada contando con que podamos abrir para el mes de julio. Estimamos para entonces unas ventas del 50% de las habituales y así mantenernos, con el 50 o 40% de las ventas, hasta que lleguemos a diciembre. En función de eso nos estamos preparando y en ese escenario nos movemos. De ser así, podremos mantener a toda nuestra plantilla, que es nuestro principa objetivo en estos momentos, y veremos como nos apretamos para que la cuenta salga por lo menos a cero, aunque seguramente tendremos pérdidas. No sabemos qué aforo se permitirá, pero creo que hay que ser optimistas. Hay que empeñarse en que las cosas salgan. Tenemos que tener un aliciente por el que trabajar y levantarnos todos los días. Hay que buscar ideas y novedades, y que la marca no se quede dormida. Tenemos que mostrar también nuestro lado más humano y solidario y estoy segura de que saldremos adelante. Quiero pensar que El Puerto saldrá reforzado de esta, nosotros somos optimistas.

TOMI MAYO Popeye (Chiclana)

“Confiamos en abrir a mediados de junio”

1. Antes que nada hay que tener ilusión y optimismo, si no estamos perdidos porque esto ha sido demoledor. Tenemos 26 trabajadores y muchas ganas de volver al tajo, retornar a la faena a corto plazo. Según las noticias que vemos y el hecho de que hay menos afectados por coronavirus en la provincia y Andalucía, en comparación con otros lugares de España, confiamos en que a mediados de junio ya se pueda abrir, porque un verano entero cerrado sería devastador, después de haber acometido una importante inversión hace tres años, pero esto del coronavirus nadie lo esperaba.2. Proyectamos sacrificar el aparcamiento exterior del restaurante para instalar una terraza con mesas, maceteros y césped artificial con objeto de acoger a la clientela en verano. Igualmente, trabajamos en la idea de un sistema de desinfección en el interior del establecimiento para evitar contagios o crear una zona para ofrecer comida a modo de ‘Popeye auto’. Pero claro, todo esto es como la ley del tabaco, aún no podemos hacer nada hasta que las autoridades digan.

JUAN JESÚS RAMÍREZ Venta Junta de los Ríos (Arcos)

“Cualquier domingo había aquí 2.500 personas”

1. Hemos tenido que hacer un ERTE, en el que se ha visto afectado 14 empleados de la plantilla. No recuerdo un parón de tantos días así en la Venta de la Junta de los Ríos, un negocio que tiene ya 110 años de vida, que recibió la medalla de la ciudad de Arcos hace unos años cuando cumplimos el centenario. Desde 1969, la familia Ramírez Alpresa regenta este negocio ¿Que cómo nos afecta? Ya se puede imaginar. Cualquier domingo había aquí unas 2.500 personas, con una plantilla de 22 o 23 trabajadores, porque es una venta de paso, en la que se vende materiales para el campo, comestible, artículos de cerámica, pan, dulces... Cerramos el día 14 de marzo y nos cogió con provisiones para 200 comidas del día siguiente, que tuvimos que repartir entre vecinos, familiares y personal de la venta. Además, hemos tenido que entregar a personas con menos recursos y colectivos las chacinas, las mantecas y los quesos que tenemos a la venta antes de que se echen a perder. Pero al menos, como dice un buen amigo, ya tenemos los anticuerpos creados. No se consuela quien no quiere.2. El Gobierno debería hacer test a todos los empleados antes de que abramos y así saber quién puede trabajar y quién debe seguir en cuarentena para no perjudicar la salud de nadie. Yo tengo ganas de abrir, pero con responsabilidad. No merece la pena arriesgar la salud de clientes o de los propios empleados por un test que vale poco menos que 20 euros. A mí no me importa si hay que retrasar las aperturas a junio o julio, pero hay que saber que cuando lo hagamos se hace con responsabilidad, sin perjudicar la salud de nadie, aunque perdamos económicamente algo de tiempo. Por eso pedimos test para todos.

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ Grupo Potito (Cádiz)

“Quieren cobrar el mismo canon que sin epidemia”

1. Esto equivale a la ruina total. 14 comuniones canceladas y la imposibilidad de trabajar en Semana Santa, que es un 10% del negocio. Todo esto me ha hecho pensar si abrir en verano los tres chiringuitos. Es un daño irreversible a los negocios de playa. Es increíble que el Ayuntamiento nos quiera cobrar lo mismo del canon anual como si no existiese esta epidemia. Mientras, solo convoca mesas de trabajo en las que no se avanza nada. Sin la ayuda municipal el ERTE se podría convertir en ERE. Porque a día de hoy no nos ha perdonado ni un euro del impuesto. ¿Cómo vamos a pagar un canon si no podemos abrir? . Es inaudito que no se nos haya condonado el impuesto.2. La incertidumbre es tremenda. Para abrir tendremos que invertir en material sanitario y perderemos espacio. Así no me puedo permitir abrir con 37 trabajadores. Queremos soluciones inmediatas porque necesitamos una preparación. Ahora mismo sería imposible hacerlo antes de 15 de junio. Eso sí, descartamos las mamparas porque estamos al aire libre. Hemos consultado con expertos y bastaría con distancias de seguridad. Nada nos hace más ilusión que abrir y dar buen servicio, pero así no salen los números.