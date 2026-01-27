La alcaldable del PSOE en Conil renuncia al acta de concejal por motivos laborales

La secretaria general del PSOE de Conil, Carmen Sánchez, ha presentado su renuncia al acta de concejala del Ayuntamiento de Conil aduciendo motivos profesionales. En concreto, en una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo de Conil, Sánchez explicó que su decisión viene motivada por su reciente incorporación como trabajadora social en los Servicios Sociales comunitarios del Consistorio conileño, un puesto que, según los informes jurídicos municipales, es legalmente incompatible con el desempeño del cargo institucional de concejal.

Carmen Sánchez, quien fuera candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Conil en 2019 y en 2023, compareció acompañada por el secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, así como por miembros de la ejecutiva local y militantes del partido. Durante su intervención, visiblemente emocionada, explicó que la decisión ha sido “muy meditada y coherente” con su trayectoria profesional. “Mi intención inicial fue compatibilizar ambos roles, pero las causas legales lo imposibilitan al recibir una retribución directa del propio Ayuntamiento”, aclaró Sánchez, quien puso a disposición de los medios los informes del secretario general del Ayuntamiento y el decreto de su contrato.

Sánchez, que ha representado a los socialistas en el Ayuntamiento conileño durante casi siete años, hizo un balance positivo de su etapa institucional: “Me voy con la conciencia tranquila y la cabeza alta. Siempre he dado lo mejor de mí, sentándome con cada vecino, con soluciones o sin ellas, pero siempre con sinceridad y sin engañar a nadie por un voto”.

Hay que recordar que en estos siete años de concejala Carmen Sánchez llegó a ser alcaldesa de Conil durante unos minutos. Fue en la sesión constitutiva del Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2019. En la primera votación la candidata del PSOE recibió los votos de los cinco concejales socialistas y, por sorpresa, también los de los cuatro ediles de AxSí y los de los dos del PP, por lo que apartaba de la Alcaldía al entonces regidor y ganador de esos comicios, Juan Bermúdez (IU). Sin embargo, tras esa votación Carmen Sánchez intervino para comunicar formalmente su renuncia a la Alcaldía, explicando que el PSOE "no podía gobernar en Conil con los votos del PP" y que ella tenía un acuerdo cerrado con IU para que gonernara la lista más votada. Efectivamente, tras esa renuncia Bermúdez logró mantener la Alcaldía cuatro años más.

Aunque deja el grupo municipal, Carmen Sánchez subrayó que esto no es un adiós a la política. “Sigo siendo la secretaria general de los socialistas conileños. Seguiré trabajando de forma orgánica y a disposición de cada vecino que me necesite. Seguiremos soñando y trabajando por ese ‘Conil con corazón’ que nuestro pueblo merece”, afirmó.

La vacante en el grupo municipal será ocupada por Emiliano Rodríguez, quien ya cuenta con experiencia como edil en el pasado mandato corporativo. En los próximos días, el grupo municipal y la dirección local decidirán quién asumirá la portavocía del PSOE en el Ayuntamiento. Respecto a las elecciones municipales de 2027, Sánchez señaló que aún es pronto para decidir candidaturas, pero que el partido trabajará unido para presentar el mejor proyecto posible.

Apoyo de la dirección provincial del PSOE

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, mostró el "respaldo absoluto" de la ejecutiva provincial a Sánchez. “En estos tiempos donde se intenta embarrar la política, hay que poner en valor a personas como Carmen, que entienden el servicio público como una entrega a los intereses de su pueblo”, señaló Cornejo.

El dirigente asidonense se mostró convencido de que el PSOE "es la única alternativa sólida frente a la actual gestión municipal". “El futuro de Conil en 2027 pasa por el PSOE. Frente a los escándalos actuales y la falta de transparencia, este grupo de hombres y mujeres representa el futuro que los conileños merecen”, concluyó.