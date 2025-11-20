La agresiva política comercial de Trump golpea a las almadrabas de Cádiz

La agresiva política comercial de Donald Trump puede acabar salpicando de manera muy seria a las almadrabas gaditanas. La 29ª Reunión Ordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) se celebra en Sevilla esta semana y todo parecía encaminado hacia una importante subida del Total Asumible de Capturas (TAC) mundial de atún rojo salvaje que se situaría en torno al 16%. Sin embargo, en una de las plenarias de este martes la delegación estadounidense se descolgó exigiendo la reducción de 6.000 toneladas de la cuota de la Unión Europea que irían a parar a las flotas americanas. Esta solicitud no sólo ha encontrado la oposición de los países comunitarios sino también de Japón, que tradicionalmente ha importado cientos de toneladas del mejor atún rojo salvaje, el de almadraba, para sus mercados y restaurantes más exclusivos.

De momento no se ha tomado una decisión, pero teniendo en cuenta el peso que la administración Trump tiene en el mapa comercial mundial, con sus asfixiantes aranceles, no sería descabellado que el ICCAT, por temor a represalias futuras, acabara aceptando sus exigencias.

Esto supondría un duro revés para los almadraberos gaditanos, que verían como el esperado aumento del TAC –que se ha mantenido invariable durante los tres últimos años– se vería absorbido por esa pérdida de 6.000 toneladas que acabarían redundando muy negativamente en países como España, Francia o Italia.

De salir adelante la propuesta de EEUU, incluso con la subida de la cuota mundial las cuatro almadrabas de la provincia, se verían perjudicadas. Las almadrabas de Cádiz tuvieron una cuota total asignada de 1.642,45 toneladas de atún rojo en 2025. La distribución fue la siguiente: Barbate tuvo 454 toneladas; Conil, 413 toneladas; Zahara de los Atunes, 426 toneladas y Tarifa: 349,45 toneladas. España tuvo asignadas 6.783 toneladas y Europa dispuso de 21.503 toneladas. La merma de 6.000 toneladas sería un duro golpe para el sector atunero.