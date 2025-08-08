Dos policías de Algeciras salvan la vida de una bebé que se ahogaba al tragarse la concha de una almeja

Dos agentes de la Policía Local de Algeciras, adscritos al Grupo de Playas, Álvaro Rey Oliva e Ismael Iglesias Sánchez, lograron el jueves salvar la vida de una bebé de 20 meses de edad, que se estaba asfixiando al haberse tragado la concha de una almeja cuando se encontraba con su familia en la playa del Rinconcillo, según ha informado el alcalde, José Ignacio Landaluce.

Los hechos se produjeron jueves cuando los policías, que se encontraban realizando sus funciones de vigilancia en la zona, fueron requeridos de manera urgente por varios bañistas, que les alertaron de la emergencia. Al llegar al lugar donde se encontraba la pequeña, sus familiares les indicaron que se estaba ahogando.

De inmediato, los funcionarios policiales comenzaron a realizar a la bebé la maniobra de Heimlich, y gracias a ello pudieron lograr que la niña expulsase la concha que estaba obstruyendo sus vías respiratorias.

Tras la estabilización inicial, los policías locales dieron aviso a Cruz Roja Española, que presta el servicio de salvamento y socorrismo en las playas algecireñas, y al mismo tiempo, un médico que se encontraba en las proximidades, también prestó atención a la menor, cuya familia expresó su gratitud por la rápida intervención.

Landaluce ha hecho llegar su felicitación a los agentes actuantes "porque una vez más han demostrado que su preparación y formación continuada sirve para salvar vidas. Los algecireños hemos de estar orgullosos de nuestra Policía Local, integrada por grandes profesionales, que saben dar respuesta de manera inmediata sea cual sea la situación de emergencia que se presente".