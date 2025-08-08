Incendio en Tarifa: dan por controlado el fuego mientras continúa las labores de refresco en los puntos calientes

El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio declarado el pasado martes en el paraje de La Peña, en Tarifa. Según explica Infoca en su cuenta en X (antes Twitter), un incendio se considera controlado cuando "todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja de terrenos sin vegetación, o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes".

La presencia de estos puntos de calientes es lo que hará que el despliegue se mantenga aún en la zona este viernes aunque ya sólo con un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba, que realizan labores de refresco para dar el fuego por definitivamente extinguido.

Tarifa va recuperando la normalidad

El incendio se produjo el pasado martes al arder una autocaravana junto al estacionamiento Torre de la Peña. Las llamas se propagaron con rapidez debido a los vientos del Estrecho, dificultando las labores de extinción, que llegaron a contar con 17 medios aéreos en los primeros momentos del incendio.

El siniestro tuvo momentos de especial peligrosidad durante la tarde del martes, ya que las llamas se propagaron muy cerca de la línea costera en la que se encuentran multitud de hoteles, cámpines y chiringuitos, lo que obligó a evacuar a más de 1.500 personas, algunas de las cuales tuvieron que se realojadas en puntos de acogida habilitados por el Ayuntamiento, así como al corte durante horas de la carretera N-340.

Así ha quedado la zona cercana a la turística playa de Valdevaqueros tras el incendio en Tarifa

A pesar de todo, Tarifa sigue manteniendo en pie sus reservas hoteleras. Así, de cara al fin de semana, en los hoteles de la localidad esperan ya la llegada de turistas, y con ello dejar atrás los momentos de incertidumbre que han vivido y que de haber ido a mayores "podrían haber estropeado la temporada de verano", han manifestado.

La patronal lamenta el daño medioambiental ocasionado pero lanza un mensaje de tranquilidad a los turistas en unas fechas esenciales para el sector. Según datos de Horeca ofrecidos a primeros de mes, en esta primera quincena de agosto se estima una ocupación de casi el 90% en Tarifa, una cifra que aumenta sensiblemente el fin de semana, llegando a ese "lleno técnico".

"Entre el cielo y el infierno"

Personal del Infoca, en el incendio en Tarifa. / @Plan_INFOCA

Antonio Sanz ya lo adelantó en uno de los partes ofrecidos a los medios respecto a la evolución del incendio en Tarifa. "La noche (la del martes al miércoles) ha sido compleja y muy intensa", explicaba en relación a un incendio muy violento iniciado en la tarde del martes y que fue avivado y extendido por el fuerte viento de levante que soplaba en la zona de La Peña. Y lo cierto es que unas imágenes publicadas por la cuenta en la red social X (antes Twitter) del Plan Infoca dan buena muestra de esa 'lucha' contra las llamas. "Trabajando entre el cielo y el infierno" es una respuesta de un usuario de esta red social y que describe de manera muy acertada el trabajo que han realizado en la lucha contra el fuego en Tarifa, tanto el personal del Infoca como los propios Bomberos del Consorcio de la Provincia de Cádiz.