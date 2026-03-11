Las acusaciones populares piden 98 años de cárcel para el piloto de la narcolancha de Barbate

El juicio con jurado por el caso Barbate está cada vez más cerca. La causa abierta por la muerte de Miguel Ángel González y David Pérez, los dos guardias civiles que fueron embestidos hace algo más de dos años en el puerto de la localidad por una narcolancha pilotada por Karim El Baqqali, encara ya la fase previa a la celebración de la vista con tribunal popular, toda vez que las acusaciones particulares y populares han presentado sus escritos de acusación. Queda aún por conocerse el escrito de la Fiscalía.

En este procedimiento ejercen la acusación popular varios colectivos del Instituto Armado, entre los que se encuentran la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) y la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, además de otras entidades como la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (ADIVE).

En un escrito de calificación conjunto, la mayoría de las acusaciones populares piden para el piloto de la semirrígida que arrolló a la patrullera oficial la pena total de 98 años de prisión: 50 años por dos delitos de asesinato consumado (25 por cada uno), 40 años por cuatro delitos de intento de asesinato (10 por cada uno), cinco años como responsable de un delito de atentado contra la autoridad y tres años por un delito de daños.

Las familias de los agentes fallecidos, que ejercen la acusación particular, han planteado para Karim El Baqqali una pena de prisión algo superior, 119 años.

En concepto de responsabilidad civil por las muertes de los dos guardias civiles y las lesiones físicas de los agentes supervivientes se baraja una cuantía de 2.500.000 euros.

Los dos principales imputados, el piloto Karim El Baqqali y otro de los tripulantes de la embarcación, Yassine El Morabet, serán juzgados por un jurado en la Audiencia Provincial de Cádiz, previsiblemente, antes de final de año. Yassine El Morabet, arrestado y encarcelado en noviembre de 2024 y puesto en libertad en julio de 2025 tras pagar una fianza, será procesado por atentado agravado contra la autoridad, al considerar el juez instructor que fue él quién apuntó con un láser a los guardias civiles que viajaban en la zódiac de la Benemérita la noche del 9 de febrero de 2024.

Otros dos tripulantes marroquíes que viajaban en la narcolancha serán juzgados en un procedimiento diferente por contrabando y pertenencia a grupo criminal.

Karim El Baqqali se encuentra en prisión provisional después de que se entregara a las autoridades a los siete meses de suceder los hechos. Su defensa sostiene que el impacto con la patrullera de la Guardia Civil en el recinto portuario de Barbate fue accidental al intentar esquivarla y habla de un posible homicidio imprudente. Las acusaciones, sin embargo, afirman que el ataque fue deliberado.

"A gran velocidad y sin desviar la trayectoria"

Un reciente auto dictado por el juez instructor de la causa expone que los hechos a enjuiciar sucedieron entre las 20:20 y las 20:29 horas del 9 de febrero de 2024, cuando seis guardias civiles acudieron a las aguas del puerto de Barbate a comprobar la presencia de seis narcolanchas que se habían refugiado en el lugar del temporal.

Karim El Baqqali patroneaba una semirrígida de 14 metros de eslora provista de cuatro motores fueraborda de 300 CV cada uno y una antena satelital. En ella viajaban otros tres tripulantes.

El piloto, relata el auto, realizó varias aproximaciones a escasos metros de la zódiac de la Guardia Civil y después "se alejó a una distancia suficiente que le permitió volver hacia el lugar exacto donde se encontraban los agentes a gran velocidad y sin desviar la trayectoria para, finalmente, colisionar con ella, entrando con su proa desde babor hasta estribor de la embarcación oficial".

Lo hizo, añade, "con el ánimo de atentar contra el principio de autoridad y de causar la muerte a los seis agentes que la tripulaban, y con conocimiento pleno de la diferencia de tamaño y envergadura entre ambas embarcaciones".

Además, conocía "la condición de agentes de la autoridad" de las personas que tripulaban la zódiac y "sus escasas posibilidades de defenderse del ataque".

Por su parte, El Morabet, en los momentos previos a la colisión y "mientras Karim realizaba las aproximaciones antes descritas, enfocó con un puntero láser en varias ocasiones a los agentes de la Guardia Civil que iban a bordo de la patrullera con la intención de atentar al principio de autoridad, reducir su visión y, por tanto, su capacidad de defensa y reacción", aunque "no consta" que lo hiciese cuando se produjo la colisión.

Como resultado, fallecieron los agentes Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo y sus cuatro compañeros sufrieron lesiones físicas y psíquicas de diversa consideración. La colisión produjo en la embarcación de los agentes daños valorados en 22.942 euros.

La Fiscalía ha cuantificado ya las responsabilidades pecuniarias del El Baqqali por las muertes de los dos guardias civiles y las lesiones físicas de los agentes supervivientes en 2.500.000 euros.

El juez establece que a esa cantidad debe añadirse la de los daños en la embarcación de la Guardia Civil y, en su momento, las derivadas del lucro cesante y los daños de carácter psíquico que hayan podido causarse a los agentes supervivientes.