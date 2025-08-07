Accidente en Tres Caminos con tres coches implicados en una colisión

Estado de uno de los coches implicados en el accidente en la zona de Tres Caminos este jueves.

Un accidente de tráfico en el entorno del nudo de Tres Caminos ha implicado a tres vehículos esta tarde de jueves. El siniestro se ha producido por colisión en la A-4(kilómetro 668) en una zona con tráfico intenso y afectadas actualmente por las obras de remodelación del enlace, unos de los puntos más conflictivos de las carreteras de la Bahía de Cádiz.

A la zona han acudido efectivos de bomberos del parque de Tres Caminos con apoyo del de San Fernando sobre las dos y media de la tarde al recibir el aviso de la colisión. "A nuestra llegada comprobamos que todos los ocupantes, cinco personas, se encuentran fuera y no hay atrapados", han apuntado desde el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz

Aparentemente, no hay daños personales graves, aunque los servicios sanitarios han acudido al lugar.

Los bomberos han realizado labores preventivas desconectando las baterías de los coches y de limpieza de la calzada.

El mapa de Tráfico de la DGT señala que hay congestión en la zona en la A-4, desde el km 665 en Barrio Jarana al km 669 en TRES CAMINOS, en el sentido creciente sentido San Fernando.