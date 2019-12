El alcalde de Sanlúcar enfila la entrevista con este periódico sin frenos porque habla mucho de su pueblo e incluso de su vida particular, y se ríe mucho, y gesticula también bastante, y sigue desgranando con rapidez su proyecto político para su ciudad... hasta que toca hablar de otros partidos políticos. Ahí Víctor Mora (PSOE) se para en seco y cuida mucho sus reflexiones sobre los partidos de la oposición, quizás para no darles un protagonismo gratuito, pero sobre todo habla con muchísimo cuidado de sus socios de Ciudadanos, quizás para no poner en riesgo la estabilidad de su gobierno.

–Acaba un año importante para Sanlúcar con el inicio de la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. ¿Qué balance realiza?

–Lo importante de esta conmemoración es que nació hace una década desde la sociedad civil. Fueron los colectivos sociales y cuatro locos a los que nos gusta la historia los que vimos ahí una oportunidad para poner a Sanlúcar en el mapa del mundo. Y nos pusimos a trabajar con el objetivo prioritario de concienciar a la ciudadanía, algo que creo que hemos conseguido. Y después logramos implicar a las administraciones, yendo en todo momento de la mano del Ayuntamiento de Sevilla y logrando que se sumaran a esta conmemoración las dos diputaciones, la Junta y finalmente la Comisión Nacional del V Centenario. También hemos logrado desarrollar mucho todo lo referente a la investigación, con congresos, charlas y conferencias. Y ahora lo que creo que faltan son las infraestructuras, esas obras que recuerden en el futuro esta conmemoración.

–¿Por ejemplo?

–A nivel local contamos con los fondos Edusi para desarrollar ese eje patrimonial desde el Castillo hasta la puerta del Ayuntamiento mejorando el espacio, uniéndolo a la ruta del V Centenario y mejorando la accesibilidad a edificios históricos. Y queremos habilitar un mirador en la zona de Pino Alto. Aparte esperamos la implicación del resto de las administraciones para que incluyan partidas reales en sus presupuestos.

–Pues hay una parte de la población que cree que Sanlúcar no se está beneficiando mucho de esta efeméride.

–No sé a que parte de la población se refiere. Quizás sea la que no ha querido participar porque prefiere estar siempre en la crítica. Yo es que creo que tenemos un complejo enorme y nos da vergüenza reivindicar lo que pasó aquí hace 500 años. Eso lo tenemos que superar. Es que no era lógico que, por ejemplo, en los libros de texto de los colegios de Paraguay se estudie que la Primera Vuelta al Mundo salió de Sanlúcar y que aquí eso no se estudiara. Ahora al menos se ha logrado incluir una unidad didáctica para conocer este acontecimiento histórico. Hemos llegado muy lejos partiendo desde abajo.

–¿Y está influyendo el V Centenario en el turismo?

–Algo ayudará, pero es que los datos turísticos de Sanlúcar ya son buenos de por sí. Hay un estudio que dice que el 98% de los turistas que vienen a Sanlúcar repiten, y eso es importantísimo. Y los turistas valoran, por este orden, la gastronomía, las carreras de caballos y el ambiente que hay en la ciudad. Creo que el aumento del turismo y también el aumento demográfico, que se mantiene progresivo, confirman que Sanlúcar es una ciudad estupenda para vivir.

–Días atrás trascendió públicamente la propuesta de que Sanlúcar puje por ser la Capital Española de la Gastronomía en 2021. ¿Cómo lo ve usted?

–Ya ha habido una reunión previa con algunos empresarios para darles todas las facilidades posibles. Vamos a estudiarlo para ver si es posible. Yo creo que de facto ya tenemos ese título de capital gastronómica, pero lograrlo sería un aliciente más.

–¿Quedó usted satisfecho con el resultado de las elecciones municipales de mayo?

–Sí, porque sacamos los mismos concejales y casi los mismos votos que en 2015 y todo ello después de un mandato en el que la oposición lo bloqueó todo. Creo que la ciudadanía ha visto que Sanlúcar ha perdido varios trenes por culpa de ese bloqueo y por eso hemos cerrado el pacto con Ciudadanos, porque, aunque podíamos seguir gobernando en minoría, veíamos que la estabilidad era necesaria en un momento en el que la economía municipal va un poco mejor.

–Explíquenos cómo se gobierna en Sanlúcar en coalición con Ciudadanos, el partido que cogobierna con el PP en Andalucía y que además tiene como líder en la comunidad andaluza al sanluqueño Juan Marín. ¿Se critica a la Junta en las reuniones de la junta de gobierno local?

–¿Y por qué no lleva esa pregunta al otro lado? Porque me imagino que en las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta alguien dirá: “oye, a Sanlúcar habrá que darle más cosas, ¿no?”.

–¿El pacto PP-Cs puede provocar chispas en el gobierno de Sanlúcar?

–Hasta el momento, no.

–¿Y usted puede criticar abiertamente a la Junta?

–Yo tengo una máxima como alcalde: a la Junta, al Estado, a la Diputación y a quien sea reivindicaré con la misma intensidad todas las cosas que sean buenas para mi ciudad y que sean justas.

–Ponga algunos ejemplos de esas reivindicaciones...

–La primera de todas es que los habitantes de la comarca de la Costa Noroeste nos sentimos los olvidados de la provincia. Tenemos una población grande y muchos problemas como, por ejemplo, el transporte y las comunicaciones. Faltan carreteras, como la autovía de Chipiona a El Puerto, no hay accesos buenos a Sanlúcar desde Chipiona o desde Trebujena, las carreteras son malas, aquí no hay tren, no existe combinación de autobuses porque, por ejemplo, entre Sanlúcar y Rota apenas hay un autobús diario. Y todo eso perjudica al turismo y a otros sectores productivos como la agricultura o la pesca.

–¿Sanlúcar ve bien la propuesta de crear una línea de transporte marítimo entre Chipiona y Mazagón?

–Bueno, nosotros seguimos defendiendo la propuesta inicial de que esa línea se hiciera entre Sanlúcar y Matalascañas. En su momento se hizo un estudio que concluyó que esa línea no era rentable porque la afluencia de pasajeros se limitaría a unos pocos meses al año. La única posibilidad de que fuera rentable pasa por que la Junta asuma ese servicio.

–¿Y cómo ve la propuesta de construir una autovía entre Cádiz y Huelva?

–Mi rechazo es total porque esa autovía terminará afectando a Doñana vaya por donde vaya. Cada año unas 30.000 personas cruzan desde Sanlúcar a Doñana para visitarlo y nosotros jamás apoyaremos algo que pueda poner en riesgo ese entorno natural único.

–¿Puede decirse que actualmente en las sesiones plenarias del Ayuntamiento a usted le sacan más de quicio los concejales de IU que los del PP?

–No, no, a mí nadie me saca de quicio. Yo en los plenos me lo paso genial porque es el momento para debatir y hacer frente a las mentiras de la oposición. Ahí casi siempre salimos ganadores.

–Bueno, si el pacto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en Madrid termina cuajando, siempre puede usted presionar para intentar que estén más controlados los concejales de IU en su ciudad.

–(Risas) No, no. Eso es imposible porque la gente de IU tiene una máxima y es que siempre van diciendo que a ellos no les controla nadie. Esa es una excusa que les ha valido siempre.

–¿Cuál es la prioridad de su gobierno para el mandato que concluirá en 2023?

–Desarrollar todos los proyectos que tenemos en cartera. Los fondos europeos de la Edusi y otros fondos que están comprometidos nos permitirán reformar La Merced y transformar Las Covachas para que sea un centro de interpretación de la manzanilla pero que funcione como tal, porque al fin hemos logrado unir y poner de acuerdo a ese gremio. Junto a todo ello yo confío en que el paro siga bajando y en que la población siga creciendo como hasta ahora.

–El año que viene se celebrará el 175 aniversario de las carreras de caballos. ¿Qué tiene pensado el Ayuntamiento para celebrar esa efeméride?

–La Sociedad de Carreras de Caballos ha creado una comisión para preparar esa conmemoración y nosotros estamos presentes en ella. La idea es construir un monumento conmemorativo en la rotonda de las carreras que ya existe y estamos buscando colaboración y financiación para ello. Además, seguiremos colaborando presupuestariamente con las carreras y promocionaremos ese 175 aniversario en Fitur.

–El problema del narcotráfico sigue siendo grave en Sanlúcar. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento para combatirlo?

–Reiterar nuestra colaboración y la de la Policía Local en todo lo que se nos requiera. Y pedir siempre que traigan más medios para combatir esa lacra y trabajar más en la condena social ante estos hechos. El narcotráfico influye más aquí que en otros sitios porque estamos en el río y la presión policial lo que ha hecho es que la cosa haya derivado ahora al cultivo de drogas en naves y viviendas. Y eso también tenemos que combatirlo.

–¿Y cree que esos casos de narcotráfico dañan la imagen de su ciudad?

–Bueno, yo es que creo que socialmente el narcotráfico no tiene peso en esta ciudad, porque aquí lo que tiene es el rechazo de la población. Aquí ha habido actos protagonizados por narcos que terminaron despertando la condena general. Además, aquí no hay grandes familias o grandes clanes del narcotráfico y sobre todo no controlan nada, al contrario que en otros municipios.

–Hay algunos alcaldes que afirman que lo peor de la crisis ya ha pasado y que ahora sí pueden disfrutar algo de la acción política. ¿Usted opina igual?

–Bueno, un poco sí, porque la economía ha mejorado algo. Es que veníamos de una ruina total donde temíamos que nos cortaran la luz y no pudiéramos pagar las nóminas. Ahora algo ha mejorado pero, vamos, que en los años que llevo de alcalde jamás he vivido una situación económica buena.