Vertidos de pellets: así está la situación en las playas de Cádiz

Los pequeños gránulos de plástico llamados pellets, que inundan las costas del norte de España, ya están presentes en la provincia de Cádiz. Muchos de los objetos cotidianos que se usan a diario están compuestos por estas diminutas bolas que ahora se entremezclan en los ecosistemas. La aparición de estos pellets en varias playas españolas se atribuye a la pérdida de seis contenedores del buque 'Toconao' que cubría la ruta Algeciras-Rotterdam. La embarcación salió del municipio gaditano el 5 de diciembre con 26 toneladas de pellets. Una parte de la carga se perdió a 80 kilómetros de Viana do Castelo, en aguas de Portugal.

Según adelantó Europa Sur en la tarde del miércoles 10 de enero, los primeros pellets se detectaron en las arenas de Bolonia tras un aviso ciudadano. El desastre ecológico que azota a las costas del norte de España hizo activar la alerta y que se produjese la llamada a las autoridades. Las reacciones iniciales de las administraciones ha sido cautelosa, llegándose a descartar cualquier plan de contigencia. La Junta dice estar monitorizando las costas de Cádiz y Huelva por si hubiera que actuar.

Aunque el mensaje general es de calma, lo cierto es que Europa Sur adelanta que en la tarde del 11 de enero los pellets también se han visto en la playa de los Lances de Tarifa, la más cercana al centro histórico de esta localidad. Hay 20 kilómetros de distancia entre una playa y otra. En estos casos, aún no se ha confirmado la procedencia de estos vertidos.

Pellets en otras playas de Cádiz y los niveles de alerta

Por el momento, solo hay casos en las playas de Bolonia y de Los Lances, ambas en Tarifa. La Junta ya trabaja en la vigilancia de las costas de Cádiz y Huelva. En Cádiz, no hay más playas más donde se haya reportado la presencia de estos productos plásticos.

Ante el evidente peligro para los ecosistemas marinos, desde la Administración andaluza mantienen que están preparados para tomar medidas en cuanto sea necesario. En función de la magnitud de la contaminación en costas gaditanas cabe esperar la intervención de varias autoridades.

Hay un Sistema Nacional de Emergencia para responder a casos como este, así lo indica el Real Decreto. En caso de que solo afecte a la costa de un municipio, se puede activar una alerta de nivel 0 de la que se haría cargo el Ayuntamiento de esa localidad. Esto se da para situaciones de pequeña contaminación y peligrosidad. Si el vertido pasara a ser mayor ,y ya los medios resultaran insuficientes o se trasladara el problema más municipios, se contempla la fase 1. A partir de aquí, la Junta de Andalucía tomaría las riendas. A su vez, también puede entrar el Gobierno central en caso de detectar una emergencia en el mar. La fase 2, donde están ahora Galicia y Asturias, se inicia una vez que la Administración regional entiende que no basta con sus medios y que la zona está sufriendo mucho daño. Entonces, actuaría el Ministerio de Transportes (antes Fomento) y el de Transición Ecológica, con competencias de Medio Ambiente.

En Cádiz, la situación aún no es problemática. El gobierno andaluz insiste en que no será necesario activar ninguna alerta al no haberse hallado más pellets en las playas.