Velasco asegura que la Junta está en "permanente contacto" con Airbus y el Gobierno para evitar el cierre de Puerto Real

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha asegurado que están "en contacto permanente" con Airbus y el Gobierno central para evitar el cierre de la planta de la empresa en Puerto Real.

En declaraciones a los periodistas antes de un acto en el Ayuntamiento de Puerto Real en defensa de la factoría, Velasco ha explicado que se iba a reunir con los alcaldes del área de la Bahía "para compartir con ellos el análisis que se ha llevado a cabo con respecto al sector aeronáutico", así como "proponer y exigir al Gobierno que contribuya con todos los recursos que tiene a su disposición para que la actividad del sector aeronáutico en la Bahía de Cádiz no solo continúe con la carga actual, sino que además tenga una carga mayor".

"Para esto necesitamos proyectos tanto del ámbito civil como del ámbito militar", ha apuntado Velasco, que ha señalado que "la Junta no puede comprar aviones, el Gobierno sin embargo sí puede hacerlo a través de toda la aeronáutica militar". Así, ha pedido al Gobierno "que acelere el despliegue de recursos para que la industria auxiliar no desparezca".

En este sentido, ha recordado que "son personal altamente cualificado y no se pueden perder". "Tiene que ser una prioridad que el empleo continúe y estamos en contacto permanente con Airbus y con el Gobierno para que eso sea una realidad, que no vaya a cerrar ninguna planta y no se vaya a despedir a ningún trabajador. De momento no tenemos ninguna confirmación en ningún sentido", ha afirmado.

El consejero ha explicado que la factoría de Puerto Real está sufriendo una crisis derivada de la pandemia, que ha provocado un desplome del uso del avión como método de transporte y hay menos de manda de aviones. "Esto es una situación coyuntural que los expertos estiman que se solucionará en dos o tres años, aunque también hay factores estructurales, ya que no hay que olvidar que en Cádiz se montaba buena parte del A380 y es un avión que ya no se fabrica", ha recordado.

En este sentido, Velasco ha deseado "que la mayor parte de la crisis sea de carácter coyuntural, con lo cual en dos o tres años se recupera, y que los elementos estructurales se vayan poco a poco absorbiendo, para lo cual es fundamental que haya proyectos que sustituyan al del A380, y eso es lo que se le está solicitando al Gobierno".