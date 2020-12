La Universidad de Cádiz se reafirma como una de las mejores del mundo en Ciencias del Deporte

La Universidad de Cádiz se reafirma como una de las mejores del mundo en Ciencias del DeporteSegún el Global Ranking of Sport Science Schools and Departments, una división del Ranking de Shanghái, la UCA se encuentra en torno a las 151-200 mejores en materia de investigación dentro de este áreaLa Universidad de Cádiz se ha colocado de nuevo entre las mejores del mundo en el ámbito de las Ciencias del Deporte. En concreto, el Global Ranking of Sport Science Schools and Departments, una clasificación dentro del prestigioso Ranking de Shanghái, sitúa a la UCA entre las 151-200 mejores del mundo en este área.

Así, la UCA se consolida una vez más como una referencia internacional en este ámbito de conocimiento. Se trata de la séptima universidad española que aparece en la reputada lista. Para elaborar este ranking, se evalúa a nivel mundial el rendimiento de universidades que cuentan con unidades dedicadas al deporte y además, hayan participado activamente en la investigación en este campo en los últimos cinco años.

Las universidades se valoran según los indicadores de rendimiento académico o de investigación, incluidos los artículos indexados en Web of Science, el total de citas, las citas por artículo, los artículos publicados en el 25% de las principales revistas y el porcentaje de artículos publicados de colaboración internacional.

El área de Ciencias del Deporte de la Universidad de Cádiz trabaja activamente en diferentes líneas de investigación relacionadas con la actividad física y la salud, los hábitos de vida saludable, la condición física, la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares o la promoción de hábitos de desplazamiento activos o prácticas saludables en todos los rangos de edad.Este reconocimiento se produce poco tiempo después de que el pasado mes de agosto, la UCA se colocase por primera vez entre las mil mejores universidades del mundo, dentro del Academic Ranking of World Universities (ARWU), que publica el Shanghái Ranking Consultancy.Estos datos reflejan el notable crecimiento de la labor científica que ha experimentado la Universidad de Cádiz en los últimos años, reafirmando su posición no solo como una institución sólida no solo en el ámbito nacional, sino también internacional.