Teresa Rodríguez cree que el cierre de Airbus Puerto Real es "reversible"

La candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, cree que el anunciado cierre de la fábrica de Airbus en Puerto Real es "reversible" y ha calificado de "insulto a la bahía de Cádiz" la reciente visita de la ministra de Industria, Reyes Maroto, por "venir a hacerse a una foto a esta fábrica por su mala conciencia ya que es la artífice de la propuesta" de que se clausure esta factoría.

En declaraciones a los medios tras la inauguración de un nuevo local de Adelante Andalucía en Cádiz, Rodríguez ha hecho una apuesta por "un plan de reindustrialización sostenible en Andalucía", ya que, en su opinión, esta comunidad "no puede vivir solo de turismo, que genera rentas escasas y crea empleos precarios".

A su juicio, el actual modelo en el que vive Andalucía es "un modelo de subdesarrollo" ya que tampoco se puede "vivir de la explotación de la producción de agrícola", y ha recordado que en la lista de municipios más pobres "se encuentran aquellos que exportan".

"Andalucía necesita un cambio en una España que la respete, pero sin regalar nuestro solo y nuestro suelo a fondos de inversión que acaparan tierra y alicatan Andalucía con placas fotovoltaicas", ha dicho la candidata. Rodríguez ha lamentado la visita el pasado viernes de Reyes Maroto a Cádiz, donde se refirió al futuro de la fábrica de Airbus Puerto Real, una vez de deje construir piezas para el consorcio aeronáutico al concentrarse toda la producción en la planta de El Puerto de Santa María.

"No se ha tocado ni se ha hecho nada, sabemos que el traslado de la producción a la planta del Puerto de Santa María supone unos sobrecostes que no tienen sentido y, además, el sector está saliendo de la crisis puntual por la pandemia y van a llegar cargas de trabajo que exijan de instalaciones punteras como la de Puerto Real", ha explicado. Teresa Rodríguez se ha ofrecido a ponerse a disposición de los trabajadores del metal de Cádiz para impedir el cierre al día siguiente de las elecciones.