Setenil de las Bodegas, el pueblo más popular de la provincia de Cádiz para Musement

Con motivo del auge del turismo de proximidad durante 2020 -un crecimiento que, todo parece indicar, seguirá siendo tendencia este año en el más optimista de los escenarios- la plataforma de reservas de actividades en destino Musement ha elaborado un mapa con los 50 pueblos más populares de cada provincia española, resultando elegido Setenil de las Bodegas como el pueblo más popular de Cádiz.

Para realizar su selección, la plataforma ha tomado en consideración todos los municipios españoles de menos de 20.000 habitantes y los datos del volumen de búsqueda en Google para el término “que ver en... ” .

Así, recomiendan, "aunque todavía es pronto para hacer la maleta, estos 50 pueblos son la opción ideal para perderse por España cuando la emergencia sanitaria lo permita".

Además de Setentil de las Bodegas, han sido elegidos como los pueblos más populares de Andalucía Osuna (Sevilla), Frigiliana (Málaga), Guadix (Granada), Rute (Córdoba), Mojácar (Almería), Cazorla (Jaén) y Aracena (Huelva).

No es de extrañar que Setenil de las Bodegas se haya hecho con tal honor pues hay que recordar hitos como que en 2019 fue elegido por The Times como uno de los 6 pueblos secretos más bonitos de España, título que logró en el mismo año a nivel europeo para la European Best Destinations, además de ser declarado Uno de los Pueblos más Bonitos de España, título que también ostentan en la provincia Grazalema, Vejer, Zahara y Castellar.