El Sindicato de Enfermería, SATSE, de Cádiz ha exigido la retirada de la Circular 01/2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que prohíbe la difusión de información relacionada con las necesidades de recursos materiales y humanos para hace frente al Covid-19, "realizando una interpretación torticera de una orden del Ministerio de Sanidad".

En concreto, según expone SATSE, la circular hace referencia a la Orden SND/234/2020 del Ministerio de Sanidad sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que reserva al Gobierno de la Nación la facultad de hacer pública la información epidemiológica, la relativa a la situación de la capacidad asistencial y con las necesidades de recursos materiales y con los recursos humanos.

Según este sindicato, Miguel Ángel Guzmán en su circular advierte a los profesionales del SAS la obligación que tienen de guardar secreto sobre cualquier información a la que accedan, en el ejercicio de su actividad profesional, relativa a pacientes afectados por el coronavirus COVID-19, prohibición que hace extensiva a la información sobre necesidades de recursos materiales y humanos, materias que, siempre según la circular del SAS, han sido reservadas, reglamentariamente, al ámbito del Ministerio de Sanidad.

SATSE comparte, como no puede ser de otra manera, "el absoluto respeto a los datos personales de los pacientes y el de sus procesos de salud, así como que se eviten y persigan declaraciones que respondan a claras intenciones de crear falsas alarmas o bulos que incidan o puedan incidir negativamente en la comunidad".

Prevención de Riesgos

Sin embargo, el Sindicato de Enfermería recuerda que la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales "establece como deber del empresario la protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, para lo cual deberá garantizar la seguridad y salud de la plantilla a su servicio en los aspectos relacionados con el trabajo".

Por su parte, los trabajadores "tienen en el deber de informar acerca de cualquier situación que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud del resto de trabajadores. Así, SATSE señala que queda claro que en ningún momento los profesionales sanitarios del SSPA han vulnerado ninguna ley ni normativa de protección de datos denunciado públicamente el déficit de material que están sufriendo para afrontar esta crisis sanitaria".

Amenazas

Ante esta situación, "bajo ningún concepto desde SATSE va a consentir cualquier tipo de represalia o amenazas como las que se están produciendo contra profesionales que lo que hacen es denunciar el estado y las condiciones laborales pésimas en las que trabajan, con el único objetivo de que dichas circunstancias se mejoren, llamando de esta forma la atención de la administración".

De hecho, la organización sindical subraya que el estatuto Marco, donde se regulan los tipos de faltas para el personal estatutario de los servicios de salud, estas actuaciones de reclamación pública de mejoras de medidas de seguridad, "no están tipificada como tal". Sí en cambio, advierte SATSE "se tipifica como falta muy grave los actos dirigidos a impedir o coartar el libre ejercicio de los derechos fundamentales, las libertades públicas y los derechos sindicales, así como la negligencia en el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo por parte de quien tuviera la responsabilidad de hacerlas cumplir o de establecer los medios adecuados de protección".

Por ello, el Sindicato de Enfermería concluye exigiendo una vez más "la retirada de la circular y que no se amenace a los trabajadores ni se coarte su libertad de expresión, ya que su único objetivo es llamar la atención de una administración, que no está cuidando como debe de su personal al no dotarles de los medios necesarios para realizar su trabajo con las medidas de seguridad necesarias".