Ruiz Boix inicia el curso político cargando contra el Gobierno de Juanma Moreno

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, valoró este martes el inicio de un curso político que se presenta complejo, confrontando los esfuerzos del Gobierno de España con la aprobación de hasta tres planes de choque para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Putin, mientras que la Junta de Andalucía no ha aprobado una sola medida que complemente las del Gobierno central.

“El Gobierno de la gente”, lema de la campaña que ha presentado Ruiz Boix, tiene reflejo en la provincia con datos concretos de beneficiarios que el dirigente socialista ha ido desgranando en su comparecencia ante los medios de comunicación. Más de 20.000 bonos emitidos ya a primeros de septiembre para el transporte gratuito en cercanías y media distancia, con previsiones de que estos alcancen hasta un millón de desplazamientos. 39.000 estudiantes gaditanos que recibirán 100 euros más en sus becas de aquí a fin de año. Ya hay 15.000 jóvenes gaditanos disfrutando ya del bono cultural. El aumento del 15 por ciento en el Ingreso Mínimo Vital alcanza ya a más de 45.000 usuarios en esta provincia. El aumento también en las pensiones no contributivas lo reciben 18.000 personas en Cádiz. Ayudas de 200 euros para las rentas más bajas, por debajo de 14.000 euros. Sectores que como los trasportistas van a recibir ayudas de 300 euros por taxi, 500 euros por furgoneta, 950 euros por autobús y 1.250 euros por camión. “Son casi 4.000 empresas del sector de transporte de mercancías por carretera las que se van a ver beneficiadas en la provincia de Cádiz”, ha anotado. En la misma línea, se ha referido al sector de la pesca que cuenta con nuevas ayudas de hasta 40.000 euros por armador y tendrá un nuevo marco legal que le ampare que se está tramitando ya en el Congreso. O el sector agrario que tiene un 10 por ciento más de respaldo en sus seguros para tiempos de incertidumbre como estos y cuenta con un presupuesto adicional de 72 millones de euros, además de los fondos propios de la PAC.

“Mientras en la anterior crisis, le congelaban el sueldo a pensionistas y funcionarios, a los que incluso les llegaron a quitar la paga extra de Navidad, ahora tienen facilidades como un bono gratuito de transporte o 20 céntimos de descuento en la factura de gasolina y combustibles mientras se reduce el IVA en la luz al 5 por ciento y se limita el precio de la bombona”, ha explicado.

En definitiva, Ruiz Boix ha señalado que “los socialistas trabajamos para proteger a la clase media y trabajadora”. “Los platos rotos de esta crisis ahora se distribuyen de la forma más justa posible, los efectos sociales y económicos de la guerra de Putin no se van a cargar solo sobre las espaldas de las familias más vulnerables o menos pudientes como sí hizo el Gobierno del PP”, ha asegurado.

El dirigente socialista advierte de que el curso político estará caracterizado por la precampaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas y subraya que “el PSOE de Cádiz viene trabajando con empeño hacia ese horizonte, con objetivos claros como seguir combatiendo el desempleo, ese que crece más en Andalucía que en ninguna otra CCAA, sin que el Gobierno de la Junta se dé por aludido”.

Ruiz Boix ha sido muy crítico con “un Gobierno que lleva cien días mirándose el ombligo, solo con nombramientos y sin atender a los problemas de los andaluces” y en este sentido, ha interpelado al consejero de presidencia, Antonio Sanz, “que conoce bien esta provincia para que no venga a crear más problemas sino a resolverlos”. Y se ha referido a proyectos como la Facultad de Ciencias de la Educación en Valcárcel que necesita una partida de 50 millones de la Administración que tiene la responsabilidad que es la Junta, o la Ciudad de la Justicia sobre la que ha pedido que “ahora no escurran el bulto exigiendo mayor edificabilidad al ayuntamiento y liciten ya el Proyecto de obra porque los abogados, procuradores y todos los operdores jurídicos llevan cuatro años esperando que la Junta cumpla”. “La provincia de Cádiz merece algo más que buenos propósitos, si no nos creímos aquello de Juanmaloharía menos aún confiamos en que Juanmalohará. Es la hora de las realidades”, ha espetado precisando que “tiene las manos libres, toda la responsabilidad recae en su mayoría absoluta”.

Ante la falta de pulso político de la Junta, Ruiz Boix ha recordado que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha registrado en el Parlamento andaluz dos proposiciones no de Ley, una reclamando un plan propio de la Junta para hacer frente a la subida de precios y otra en la que se pide crear un grupo de trabajo en sede parlamentaria ante la situación de sequía en Andalucía y la política de aguas y que reúna al Consejo andaluz del Agua, además de ejecutar las obras hidráulicas de su competencia.

“En Andalucía, la inflación es mayor que en el resto de España cuatro décimas por encima de la media y perjudica de manera más intensa, porque disponemos de un 25% menos de PIB por habitante que en España y una mayor tasa de pobreza que afecta al 38,7% de la población”, ha explicado para, a continuación, detallar algunas de las medidas propuestas por los socialistas andaluces como ampliar la bonificación de las Escuelas Infantiles sostenidas con fondos públicos a las familias andaluzas de renta media; establecer una bonificación general del 80 por ciento, entre los meses de septiembre y diciembre, a los usuarios de transporte público autonómico y extender la bonificación hasta el 99% en el precio del transporte público autonómico para los jóvenes que estudian o en búsqueda de empleo, las personas mayores y las personas que viven en los municipios en riesgo de despoblación; aprobar una desgravación para paliar el incremento de intereses de las hipotecas a familias con rentas menores de hasta 40.000 euros en tributación conjunta y 35.000 euros individual; reducir un 10 por ciento con carácter general las tasas y precios públicos con mayor impacto en las clases medias y trabajadoras; aprobar una medida de apoyo adicional de 200 euros, complementaria a la establecida por el gobierno de España, a las familias más vulnerables andaluzas; establecer una ayuda de 300 euros para los autónomos de los sectores más afectados por la crisis energética, compatible con la ayuda de 200€ del gobierno de España si tuvieran derecho a ellas, así como actualizar el coste por hora del Servicio de Ayuda a Domicilio hasta alcanzar la media de España, que actualmente se sitúa en 14,60€ hora.

Por último, Ruiz Boix teme que “Moreno Bonilla pueda echar en diciembre a los 12.000 sanitarios a los que les cumple el contrato, igual que despidió a los 8.000 en plena pandemia”. “Esperamos un compromiso urgente y cierto del presidente de la Junta de que no va a echar a estos 12.000 médicos y enfermeros imprescindibles”, ha insistido.