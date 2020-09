La mesa negociadora de Alestis se cierra otra vez sin acuerdos

Otra jornada más, la reunión entre la dirección de Alestis y la representación de los trabajadores se ha cerrado sin acuerdos. Este unes, los representantes sindicales acudían a otro encuentro con la compañía con el firme propósito de evitar que se produzcan 233 despidos de los trabajadores de las plantas de Alestis de Puerto Real y El Puerto, sin embargo, según Felipe Salvador, presidente del Comité de Empresa de Alestis El Puerto, “la reunión no ha ido nada bien y mantenemos la convocatoria de huelga indefinida”.

Esa huelga que hoy ha arrancado llevó este lunes, a primera hora de la mañana, a que los trabajadores de Alestis cortasen el acceso a Cádiz por los puentes Carranza y de la Constitución de 1812. Una protesta previa a la reunión que hoy se mantenía en Puerto Real, la sexta penúltima antes del 30 de septiembre cuando está previsto que finalice el período de negociación.

El principal escollo está siendo los despidos. “La empresa sigue manteniendo los despidos encima de la mesa y no quiere hablar de ninguna otra propuesta si no hay bajas definitivas y nosotros no vamos a pasar por ahí”, dice el representante de los trabajadores.

La representación sindical ha planteado medidas como prejubilaciones con 56 años, bajas incentivadas o un ERTE para toda la plantilla con una reducción de un 20% de la jornada laboral hasta el 30 de junio. También se ha planteado la congelación salarial para el 2021 y 2022. “Todo esto supone muchos esfuerzos para la plantilla pero Alestis solo habla de despidos”, insiste Salvador, que espera que la empresa “recapacite porque los ánimos entre la plantilla están muy caldeados como se ha comprobado hoy a primera hora”.