El Puerto no tendrá Feria de Primavera, pero la esencia de la fiesta podría trasladarse al casco urbano

En El Puerto de Santa María tampoco habrá este año, por segunda vez, Feria de Primavera. El Ayuntamiento acordó hace ya algunos meses la fecha de la posible celebración del evento, entre los días 12 y 17 de mayo, aunque finalmente a consecuencia de la pandemia no será posible su desarrollo.

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de El Puerto, David Calleja, explica que se están barajando diferentes alternativas para que la Feria de este año no pase sin pena ni gloria, aunque no se celebrará al uso en el recinto de Las Banderas. Así, se están barajando distintas opciones que no pasarían, en cualquier caso, por un retraso de la fecha de celebración sino por alguna otra alternativa que permita vivir la esencia del festejo, aunque en la propia ciudad.

Calleja se refiere, por ejemplo, a algún tipo de campaña que se pueda organizar de la mano de la hostelería para recordar el próximo verano los días de Feria, con menús especiales que evoquen la fiesta y con el Vino Fino como protagonista, e incluso animando a las mujeres a acudir ataviadas con el traje de gitana. No obstante, se trata de momento de una idea de trabajo que tendrá que desarrollarse teniendo muy en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias de cara a este próximo verano.

El objetivo sería ayudar económicamente, con esta iniciativa, a establecimientos que dependen en buena parte de este tipo de eventos como el de los trajes de gitana, las bodegas o la hostelería.

Por otro lado el concejal tiene prevista la semana próxima una reunión con el gremio de empresarios de atracciones de feria para tratar de organizar una alternativa, al hilo por ejemplo de lo que se ha hecho en Sevilla durante la pasada Semana Santa, con la instalación de los cacharritos en el recinto ferial. Se trataría, en principio, de buscar un enclave y una fecha idóneos para instalar atracciones de Feria durante unos días, aunque en principio se descarta que pueda hacerse en las fechas de mayo inicialmente previstas. Tampoco se prevé que se repita la experiencia del pasado verano en una de las bolsas de aparcamiento de Valdelagrana, que tanta polémica generó.

En cuanto al aspecto económico, la partida de la Concejalía de Fiestas que se destina al alumbrado extraordinario asciende en los presupuestos prorrogados de 2018 a 268.000 euros, de los cuales aproximadamente la mitad ya se invirtieron en las fiestas navideñas. El resto del dinero se podría destinar a otros gastos de la Concejalía, incluidos los que genere la celebración alternativa de la Feria, o incluso al pago de otras facturas municipales si finalmente se considerase necesario.