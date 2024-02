Pleno de la Diputación de Cádiz: Nuevo debate por las subvenciones y apoyo al campo y la Guardia Civil

La Diputación Provincial de Cádiz ha celebrado su pleno ordinario del mes de febrero con una nueva diputada en su corporación. La diputada de Ana Ruiz Domínguez sustituye a Juan Carlos Ruiz Boix en la bancada socialista y vivió una primera sesión donde salieron adelante diferentes propuestas aunque el debate se centró, sobre todo, en el reparto de subvenciones de nuevo.

El punto en cuestión era una modificación presupuestaria, que destinaba la mayor cuantía a la adquisición de vehículos de uso público para el servicio de autobús urbano en Los Barrios (500.000 euros). La moción salió adelante con el voto favorable del PP y La Línea 100x100, la abstención de IU y el voto en contra del PSOE, que criticó que la administración "se pliegue ante el chantaje de un grupo político", ya que el anuncio coincide con la crisis de gobierno entre Los Barrios 100x100 y el PP en el municipio. "Vuelvan a la senda del reparto igualitario, de los planes de empleo, y el Invierte", apuntó el diputado del PSOE Javier Pizarro.

La respuesta del PP vino de la mano de Juancho Ortiz y la presidenta Almudena Martínez. "¿La de Castellar es fruto de un chantaje? ¿O la subvención a su pueblo el mes que viene también es fruto del chantaje? En la oposición se pasa frío y uno intenta tirar de esos argumentarios, pero no es un capricho, ha sido un municipio abandonado por esta Diputación", decía Ortiz. "Esa senda de reparto igualitario que pide es en lo que estamos ahora mismo, ustedes no destinaron ni un sólo céntimo y ahora es obvio que las necesidades son mucho mayores porque no eran de su color político", apostillaba la presidenta mientras Pizarro lo negaba. "Eso no es verdad".

Insistiendo en ello, el grupo socialista llevó también un punto, defendido por su portavoz Ana Carrera, para que las subvenciones de la Diputación sean por concurrencia competitiva. "No entro en si son sectarios o no me preocupa que no son los proyectos que necesita la provincia", apuntaba. "Cuando ustedes gobernaban se hacían cientos de modificaciones presupuestarias y el PP no votaba en contra, en lealtad para los ciudadanos de la provincia de Cádiz", incidía Ortiz. El asunto se aprobó por unanimidad, "porque es un copia y pega de la ley general de subvenciones".

Además de la cantidad para Los Barrios, la modificación incluye obras de mejora en zonas peatonales de la urbanización La Marina y la construcción de una plaza mirador en la calle Juan Mate de Luna en Tarifa (45.000 euros) y sufragar actividades culturales en Castellar (25.000).

Dos temas de actualidad

Al pleno llegaron también dos proposiciones relacionadas con dos temas de actualidad: las protestas del sector agrario y la muerte de dos guardias civiles en la provincia arrollados por los narcos.

Así, el PP logró el apoyo para instar al Gobierno de España a reclamar a la Unión Europea más financiación para la política agraria común (PAC) y más acceso a mecanismos excepcionales de ayuda. Igualmente, se acordó apoyar desde la Diputación las peticiones de agricultores y ganaderos solicitando al Gobierno de España la puesta en marcha de medidas que permitan un mejor equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la rentabilidad del sector, así como la simplificación normativa, entre otras cuestiones.

El Grupo de Izquierda Unida también trajo al Pleno el debate en torno a la crisis del sector agrario, con una propuesta destinada a instar al Gobierno de la Junta a complementar las ayudas puestas a disposición por el Gobierno Central con ayudas propias para paliar los efectos de la sequía en los cultivos y el ganado, elaborar planes de emergencia y tomar medidas para controlar el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda, además de impulsar una reforma de la PAC que ponga en el centro a los agricultores europeos y reforzar la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria. Todos los grupos de la Corporación votaron a favor de este punto.

Sobre la mesa se puso, por otro lado, la problemática del cuerpo de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar en su lucha contra el narcotráfico, evidenciada tras los trágicos acontecimientos acaecidos en Barbate. No sin alguna acusación de politizar el tema entre PP y PSOE, y con la convicción de que es un problema que afecta a toda la provincia; se volvió a instar al Gobierno de España a declarar la comarca y la provincia como zona de especial singularidad; reforzar la presencia de la Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera. El objetivo es reducir “la sensación de impunidad y evitar la percepción de inseguridad en tierra, mar y aire” y conceder a las víctimas de estos “crueles asesinatos” y a los guardias heridos el “más alto reconocimiento que pueda corresponderles”.

Entre otros temas destacados, IU propuso que Diputación realice un plan extraordinario de inversiones provincial, “dotado con al menos 30 millones de euros con cargo al remanente de tesorería”, destinado a amortiguar las cifras de desempleo en los municipios de menos de 20.000 habitantes y las entidades locales autónomas (ELA). Esta proposición fue sustituida por una enmienda del Grupo Popular por la que, una vez aprobada, se determina que será una vez conocida la liquidación presupuestaria y el correspondiente remanente disponible cuando se decida cómo se articulan dichas inversiones.

Fue aprobada la moción socialista para trasladar a la Junta la necesidad de invertir en desaladoras portátiles o sistemas alternativos para garantizar el abastecimiento de agua en los municipios turísticos y que “la Diputación tome medidas para desarrollar acciones para paliar los efectos producidos por la sequía”. En este caso se votó a favor con una enmienda de adición presentada por el PP en la que se pide solicitar al Gobierno central la aprobación de un decreto dotado con 1.000 millón de euros para la lucha contra la sequía, al considerar que se trata de una competencia estatal, según defendió el portavoz Juancho Ortiz.

No tuvo éxito el PSOE en que se aprobara su moción en apoyo a los trabajadores de VEIASA en San Fernando, que fue rechazada al faltar un diputado. El laboratorio de metrología que se verá afectado por el plan de reorganización puesto en marcha por la Junta, que -lamentan-abren la vía a la privatización del servicio.

Por vía de urgencia se aprobó el Plan Integral de Activación de la Cultura, Gastronomía y Deporte para 2024, destinado a ayuntamientos menores de 75.000 habitantes y ELA de la provincia, dotado con un presupuesto de 856.000 euros. Esta iniciativa se pone en marcha desde el Área de Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación. Y también se acordó iniciar el expediente de contratación para la prestación del servicio de asistencia técnica al Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria para la tramitación de expedientes sancionadores por infracciones de tráfico vial urbano y administrativas.

Día Internacional del Síndrome de Aserger y Día Internacional de la Mujer

Antes del inicio del Pleno el portavoz de la Asociación Asperger Cádiz leyó el manifiesto elaborado para concienciar y visibilizar la situación de las personas afectadas por este síndrome con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger. Del mismo modo, la Corporación ha expresado su respaldo unánime al manifiesto elaborado este año por las 8 diputaciones andaluzas para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. La presidenta, Almudena Martínez, ha sido la encargada de dar lectura a este texto que, con el lema, ‘Incansables, no pararemos’ trata de poner el foco en que, aunque los avances conseguidos en estos últimos años son muchos, la igualdad real entre mujeres y hombres requiere cambios profundos en la sociedad y no consentir posturas reaccionarias contra leyes que mejoran la calidad democrática del país.

“Incansables, no pararemos de hablar alto y claro para reclamar sin miedo los derechos de las mujeres, de defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su salud sexual y reproductiva, de reivindicar una educación sin estereotipos, hasta eliminar las brechas de género para el acceso a los recursos, erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, garantizar las mismas condiciones laborales a mujeres y hombres, lograr un reparto equitativo de los tiempos, superar la brecha digital de género y conseguir una sociedad en igualdad real”, defiende el manifiesto.

Por último, por unanimidad de todos los grupos se decidió aprobar el I Plan Estratégico de Participación Ciudadana, que define las estrategias necesarias para el logro de los objetivos planteados desde la Diputación de Cádiz en el periodo que abarca los años comprendidos entre 2024 y 2027, ambos incluidos, ordenando las actividades en proyectos y programas, planifica su ejecución y permite la evaluación de los resultados. Este Plan, defendió la diputada Ana Moreno, propone un marco estratégico que busca favorecer el contacto permanente con la ciudadanía, conocer su percepción, brindar las herramientas necesarias para socializar la información y garantizar la comunicación bidireccional, en búsqueda de la mejora de la gestión institucional y su eficiencia administrativa.