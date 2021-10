La ONCE reparte 280.000 euros en Jerez

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 280.000 euros en Jerez de la Frontera, en ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 21 de octubre.

El vendedor de la ONCE Jaime Castro Atienza es quien ha llevado la ilusión y la suerte a Jerez, con estos 280.000 euros que ha repartido entre ocho de sus clientes habituales de su punto de venta situado en la Avenida Rey Juan Carlos I, S/N, junto al Centro de Salud. Jaime Castro es vendedor de la ONCE desde el año 2018.

El cupón del 21 de octubre estaba dedicado a Ríos de Luz, el paseo turístico nocturno que ofrece Valladolid, y ha dejado en premios un total de 1.085.000 euros entre localidades de cuatro Comunidades Autónomas.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.