El astillero de Navantia Puerto Real ha detectado el primer caso positivo de coronavirus en su plantilla. Un trabajador de las oficinas de uno de los talleres acudió el pasado miércoles a los servicios médicos al presentar síntomas compatibles con el Covid-19, y la infección fue confirmada por las pruebas practicadas, según han confirmado fuentes de Navantia.

El trabajador está aislado en su domicilio, donde se recupera de la infección. Sus compañeros de trabajo no han sido puestos en cuarentena ya que "no ha habido contacto estrecho entre ellos" debido a las medidas de seguridad puestas en marcha dentro del protocolo de salud laboral de la compañía, según las mismas fuentes. No obstante, se les va a someter a un seguimiento estrecho para verificar su evolución en los próximos días.

La actividad del astillero ha seguido con normalidad y no ha sido necesario reorganizar el servicio afectado, según Navantia. La empresa ha recordado que en los tres centros de trabajo de la Bahía y en las instalaciones de Rota se ha realizado una exhaustiva adecuación de puestos de trabajo, incluyendo talleres, con las recomendaciones incluidas en los protocolos aprobados, tales como señalización horizontal y vertical, pantallas de separación en las mesas, garantizar distancia de seguridad y reparto de mascarillas.

La empresa pública ha implantado un protocolo de seguridad y salud laboral con continuos controles que aseguran que el grado de cumplimiento de dicho protocolo es total. "Como resultado de estos controles, puede asegurarse que toda la plantilla y empresas colaboradoras están realizando su trabajo con Equipos de Protección Individual dentro de sus instalaciones", han indicado las mismas fuentes.

Entre otras medidas, la empresa sostiene que se han establecido turnos de trabajo decalados, con el fin de facilitar que no se produzcan aglomeraciones en accesos, vestuarios y zonas comunes. Además, se ha vuelto a habilitar el transporte colectivo, aunque limitado al 50% de su capacidad y obligando al uso de mascarillas a todos sus usuarios.

Asimismo, se han instalado contenedores con cámaras térmicas para toma de temperatura a todo el que entre al astillero, y se han adecuado a la nueva situación los equipos y medios de uso compartido, como impresoras o máquinas de vending, siendo éstas últimas clausuradas.