Manuel Ávila Farzón preside la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Cádiz (Asprica) desde noviembre de 2017 y es vicepresidente de Fadeco Promotores, la patronal andaluza del sector. Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, es consejero delegado de la empresa familiar Proviaf, una promotora histórica con sede en Chiclana.

–¿En qué situación se encuentra el mercado de Cádiz?

–Hemos pasado una época complicada. Hace ya trece años del inicio de una crisis financiera que nos arrastró porque la capacidad de emprender en el negocio inmobiliario depende de contar como socia a una entidad financiera. Con los años se ha venido recuperando el sector, gracias también a que la realidad económica ha venido subiendo.

–¿Se nota en la promoción la ralentización de la venta de pisos?

–No se ha notado mucho este frenazo del que se habla. Ahora mismo, la situación es sana. El sector está fuerte y hay que seguir invirtiendo con la prudencia suficiente, porque ya sabemos de dónde venimos y adonde no queremos ir. Es verdad que hay cosas que crean incertidumbre. El sector es muy sensible a cómo evoluciona la creación de empleo.

–Cádiz es muy heterogénea. ¿Dónde se está viendo dinamismo en el negocio de la promoción?

–No depende de una zona en concreto. El Campo de Gibraltar va bastante bien, Jerez también está teniendo un desarrollo importante, y en la Bahía se va tirando. Ahora tenemos una gran preocupación con la anulación del PGOU de El Puerto. Pero el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, nos ha transmitido que están trabajando bien para resolver una situación complicada.

–¿Preocupa el desembarco de actores como la Sareb en la provincia?

–El que piensen en Cádiz es muy importante. Esto redunda en beneficio de todos. Nada nos hace pensar que la Sareb vaya a poner en el mercado promociones con unos precios que lo distorsionen.

–¿Qué pasa en Cádiz capital para que los precios estén tan altos pese a que pierde población?

–Cádiz es una ciudad con poco suelo. Casi no tiene más remedio que crecer en altura. Si no se generan nuevos suelos, es difícil que pueda crecer. Hay proyectos bastante importantes como el de Building Center en el antiguo cementerio o el del Grupo Q, que se ha llevado en subasta la residencia de Tiempo Libre y tiene una promoción en Puntales.

–Jerez es el extremo opuesto. ¿Qué hay allí que no tenga Cádiz?

–No es una diferencia económica o política. Jerez tiene más dinamismo porque tiene más suelo, por lo que ofrece más posibilidades de diferentes tipos de vivienda. Puede haber un proyecto de lujo, una primera o segunda residencia junto a un campo de golf o una VPO. Eso es complicado en Cádiz por la falta de suelo.

–¿Qué necesita el sector?

–Tanto las entidades financieras como los ayuntamientos son nuestros compañeros de camino. Entre todos tenemos que mover la economía y lo que necesitamos es que nos ayuden a trabajar y a gestionar rápidamente los proyectos. La lentitud nos perjudica a nosotros y al cliente final. Pedimos a la administración agilidad. Desde Fadeco tenemos una buena relación con la Consejería de Ordenación del Territorio. Se está creando una nueva ley del suelo y han contado con nosotros para su desarrollo.

–¿Qué tipo de promotoras ha sobrevivido a la crisis?

–Antes de la crisis se creció en número de empresas porque era un negocio muy rentable y atraía el emprendimiento. Pero no todo el mundo sabe hacer lo que hacemos los profesionales. No es lo mismo hacer una vivienda ilegal que desarrollar una unidad de ejecución. El que entrasen en el sector nuevos empresarios sin experiencia hizo mucho daño. Son pocas las empresas que han sobrevivido y es difícil decir por qué. Algunas hemos aguantado porque no teníamos exposición a financiación excesiva, otros porque vendieron antes de la crisis. Y muchas cayeron pese a que lo habían hecho bien y habían comprado buenos suelos con una financiación lógica.

–¿Qué lección ha enseñado la crisis?

–Mi empresa familiar ha vivido otras crisis y ésta es la que me ha tocado vivir a mí. Cada una ha sido distinta pero la última ha sido la peor, con gran diferencia, por ser también una crisis financiera. Hay dos cosas que el sector ha aprendido y otra que está por ver si la ha aprendido. La primera que se ha a prendido es la importancia de la prudencia. La segunda es la necesidad de contar con una estructura profesional. Y la tercera es que se ha puesto al cliente en el epicentro.

–También ha reducido el número de entidades financieras que acompañen a las empresas.

–Las entidades financieras también han aprendido mucho. Esperemos que el futuro sea bueno. Estamos haciendo un sector más profesional, más prudente y más realista. De hecho, hoy las empresas promotoras que siguen en el sector son mucho más profesionales que antes.