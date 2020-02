Kichi: "El PP se apaga". "Pero no será nunca un partido familiar", le responde Saldaña

“No le votan a usted los agricultores”, le dijo ayer Antonio Saldaña (PP) al alcalde de Cádiz, José María González Kichi. “A quien no le vota nadie, cada vez más, es a ustedes, que se están apagando como una velita chica en este país”, le respondió Kichi. Y Saldaña: “Mire, señor González, no sé cuál será el futuro del PP, pero sí le digo que no va a ser un partido familiar, que nadie se va a escindir de nadie por intereses familiares o por relaciones de amistad”.

El diálogo, que incluyó otros dardos y en el que Kichi pidió respeto para Pablo Iglesias tras decir Saldaña que el vicepresidente del Gobierno no sabe nada sobre el campo, se produjo este miércoles en el pleno ordinario de febrero de la Diputación Provincial de Cádiz. Saldaña, portavoz del PP, y Kichi, portavoz de Adelante, se enzarzaron durante el debate sobe una propuesta del PP de apoyo a las reivindicaciones del sector agrícola y ganadero.

En su defensa de la proposición, Saldaña explicó que su partido “siempre ha estado y estará” con los agricultores y los ganaderos de la provincia de Cádiz. “Entre otras cosas”, dijo, “porque nosotros partimos de una premisa fundamental y es que sin agricultores y ganaderos no hay nada. En esta nueva época y economía de las tecnológicas, el dato es la materia prima. Pero los datos no se comen. Al final necesitamos la agricultura y la ganadería como base de nuestra economía y de nuestra sociedad”.

Saldaña afirmó que lo que su propuesta recogía no era más que lo que están pidiendo los ganaderos y agricultores. Luego arremetió contra los socialistas y contra Pablo Iglesias. “Cada vez que el PSOE ha estado negociando una PAC”, dijo, “al final ha ido en contra de los agricultores y ganaderos de Andalucía. Y ahora tenemos un vicepresidente [del Gobierno], el señor Pablo Iglesias, que se está erigiendo como interlocutor y que sabe de campo lo mismo que yo sé de Física nuclear: ¡nada!. Lo importante es que haya personas que sepan y que estén con los agricultores”.

Cuando le llegó el turno, Kichi anunció que su grupo votaría en contra de la propuesta del PP y que, en cambio, apoyaría otra del PSOE de apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia de Cádiz que el pleno abordaría a continuación. Kichi argumentó que había una diferencia “sustancial” entre las dos propuestas. La del PP, señaló, “utiliza la situación actual como una especie de coladero para justificar también unas bajadas para los costes de producción de los grandes empresarios y de las grandes firmas agrícolas de este país”.

“En el fondo”, afirmó Kichi, “culpabilizan ustedes a la subida del SMI de todo lo que está pasando. Es injusto y lo están lanzando para no culpar realmente a los culpables. Es lo que tiene firmar acuerdos de comercio internacional, acuerdos con terceros países que después tienen estas consecuencias. Creo que hay una falta de coherencia entre lo que hacen ustedes en otras instancias y lo que plantean ahora”.

En ese punto, defendió al líder de Podemos. Le dijo a Saldaña: “Pablo Iglesias es el vicepresidente del Gobierno de su país; por tanto, aunque [a usted] le moleste, tendrá que reunirse [con los agricultores]”.

Saldaña tomó de nuevo la palabra y respondió al alcalde de Cádiz. “Falta de coherencia, señor González, es denunciar los paraísos fiscales y después recibir a Fabian Picardo en el Ayuntamiento de Cádiz como si fuera un jefe de Estado de alta alcurnia. Eso es falta de coherencia. Que parece que lo hace usted para fastidiar a España. Porque a usted parece que le da sarpullidos todo lo que sea España y todo lo que sea PP”.

“No busque argumentos”, añadió el portavoz del PP. “Usted va a votar en contra de esta moción del PP porque tiene un sectarismo ideológico que le puede. El más incoherente aquí es usted. Le da sarpullido votar a favor de los agricultores y de todo o que representa a España. Y la agricultura también representa de manera importante a España. Y por cierto, no le votan a usted los agricultores. A lo mejor tampoco votan al PP, pero a usted no le votan”.

La propuesta del PP fue aprobada. Votaron en contra Adelante e Izquierda Unida. Y entonces el pleno pasó al siguiente punto, la proposición del PSOE, continuó el debate sobre el problema agrario y ganadero y también siguió el rifirrafe entre Saldaña y Kichi.

Primero le tocó hablar a Kichi: “Hago números en este pleno”, le dijo al portavoz del PP, “y veo que somos uno, dos, tres, cuatro, cinco diputados de fuerzas alternativas de izquierda. Y ustedes son ocho. Así que creo que a quienes no les vota nadie, cada vez más, es a ustedes, señor Saldaña, que se están apagando como una velita chica en este país. Y a mí no me da sarpullido ni el PP ni España. A mí me dan sarpullido los sinvergüenzas, los mentirosos y los rateros”.

Kichi explicó que los agricultores y ganaderos “se ven más reflejados” en la propuesta que llevaba al pleno el PSOE. “Pero ustedes”, les dijo a los socialistas, “ votan alegremente en Europa a favor de los acuerdos internacionales de comercio y después pasan estas cosas”.

Saldaña tampoco se quedó aquí callado. En cuanto le llegó el turno, se dirigió al alcalde de Cádiz: “Mire, señor González, yo no sé cuál va a ser el futuro del PP, que es un partido con una larga trayectoria. Lo que sí le digo es que no va a ser un partido familiar. Eso se lo puedo asegurar. Y nadie va a escindirse de nadie por intereses familiares o por relaciones de amistad. Le puedo asegurar que en el PP eso no va a ocurrir. No sé si va a ocurrir con usted, no sé si va a ocurrir con Podemos, pero con el PP, no".

"Es más", añadió Saldaña, "le voy a decir una cosa: estoy convencido de que con el PSOE tampoco va a ocurrir. Porque es una estructura sólida que tiene muchos años y que lleva muchos años trabajando. Por tanto, cuídese un poco de hablar con respeto de quienes han tenido una larga trayectoria en defensa de España”.