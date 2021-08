“La Junta es la única que ha puesto dinero para luchar contra el alga invasora”

Daniel Sánchez, delegado provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, lleva tiempo viviendo el problema del alga invasora y tratando de poner medidas para paliar sus efectos. “Después de estar más de un año esperando la catalogación como especie invasora, hemos puesto en marcha, inmediatamente, las ayudas que demandaba el sector. Hemos sido la única administración que, aparte de investigación, de colaboración para la cartografía de todas las zonas afectadas, del trabajo que estamos haciendo con jornadas telemáticas para afrontar este problema, ha puesto dinero para el sector perjudicado ha sido la Junta de Andalucía, que ha puesto un millón y medio de euros para esas ayudas que ya se están tramitando”.

Además, recuerda Daniel que “la Junta de Andalucía tiene competencia en aguas interiores, lo que esperamos es que el Ministerio, que tiene competencias en aguas exteriores, también empiece a aportar, porque la inmensa mayoría de este alga se encuentra en estas últimas aguas. Hay que tener en cuenta que las aguas del Estrecho no son aguas interiores, y desde el Gobierno central aún no han puesto un solo euro para nada. Es más, según la Ley de Costas los Ayuntamientos tienen que hacerse cargo de la limpieza de las playas, pero ellos deben ayudarlos porque no hablamos de una limpieza normal sino de algo ocasionado por un problema medioambiental. Y esto no está ocurriendo”.

“Desde la Junta —sigue Sánchez— hemos asumido la autorización, recogida y manipulación de esas algas, dentro de un proyecto piloto que estamos impulsando”.

Asegura que es un hecho constatable que el alga “se está expandiendo por todo el litoral. Las zonas de los Caños de Meca, Zahora, Zahara de los Atunes no se había visto tan afectada como este año. Hay toneladas de algas en la arena y eso es la primera vez que ha ocurrido. Lo que sí nos dicen nuestros expertos es que las algas autóctonas de la zona empiezan a ganar terreno y se está equilibrando un poco. Esto nos da cierta esperanza para el futuro, pero a día de hoy todas las investigaciones nos dicen que esa expansión es un hecho”.

Otro gran problema es que al ser una invasión submarina es difícil de acotar, “esto es el mar, tiene especies autóctonas y como no se produzca un equilibrio natural poco podremos hacer para erradicar esta especie invasora más allá de estas ayudas a los sectores perjudicados que estamos dando”.