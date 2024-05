La Junta celebra la última reunión del Comité Asesor del Plan Romero 2024, que se activará desde el 13 al 23 de mayo en la provincia

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la subdelegada del Gobierno de España en la provincia, Blanca Flores, copresidieron este jueves la última reunión de coordinación del Comité Asesor del Plan Romero 2024, que se activará desde el 13 al 23 de mayo con el despliegue del dispositivo Caminos de Cádiz en la provincia, en su 40 edición. En esta reunión se ha constatado que ya está todo preparado para poner en marcha el dispositivo.

Precisamente el miércoles en Huelva, el consejero de la Presidencia, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, presidió el Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía, donde se constató que ya está todo listo para la activación de una nueva edición, encaminada a prevenir riesgos, garantizando una respuesta eficaz ante emergencias durante la celebración de la Romería del Rocío y sus actos centrales. El Plan estará activo hasta el jueves 23 de mayo, cuando todas las hermandades hayan regresado a sus lugares de origen.

En el acto de la mañana de ayer, la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz entregó los desfibriladores y los equipos de extinción a las 12 hermandades y las dos filiales de la provincia de Cádiz, con lo que “el Rocío será de nuevo cardioprotegido y autoprotegido”. La Junta también ha impartido previamente la formación necesaria para su manejo.

La 40 edición del Plan Romero incorpora un asistente virtual para la app del Plan Romero que ya está disponible para descarga: “Al nuevo asistente de la aplicación para teléfonos móviles y tabletas se le puede hablar de viva voz o por medio de texto, consultarle cualquier aspecto del dispositivo o de la romería y recibir respuesta”, ha puntualizado Mercedes Colombo, que ha detallado que el uso de algoritmos avanzados y la inteligencia artificial está detrás de este instrumento “que lo mismo te permite conocer dónde está el hospital de campaña o la farmacia más cercana, abrir el navegador de Google y llevarte hasta allí”. Además, la delegada ha citado que se incorpora también un visor cartográfico para móviles.

Colombo recordó que “desde la delegación del Gobierno se ha resuelto el hecho de que la Armada no ponga este año la barcaza para el embarque del Rocío en Bajo de Guía, algo que se ha conseguido gracias a un acuerdo con la Diputación Provincial de Cádiz, que se encargará de costearla, con lo que los romeros no tendrán que asumir ningún gasto adicional. Algo que agradecemos sin duda, ya que los romeros no tendrán que asumir ningún coste extra”.

La delegada subrayó que “la coordinación de todos los operativos se realizará desde el Puesto de Mando Avanzado, ubicado de nuevo en la sede del IFAPA en Bajo de Guía”. En el operativo participan más de 7.000 efectivos de Junta, Estado, Ayuntamiento y otras entidades mano a mano, con total colaboración, en beneficio de la seguridad de todos”.

En cuanto a dispositivo sanitario, más de 250 profesionales del Servicio Andaluz de Salud van a prestar servicio especial en esta romería. En Cádiz se contará con tres puntos; uno móvil en Sanlúcar de Barrameda y dos fijos en el Palacio de Marismillas.

La delegada del Gobierno hizo un llamamiento para que “todos seamos responsables ayudando a mantener limpio el Camino. En el Palacio de Doñana se han habilitado una decena de baños químicos para prestar servicio a los romeros”. Colombo también pidió mucha precaución, ya que el Rocío se celebra en periodo de riesgo medio de incendios.

Colombo terminó trasladando “nuestro agradecimiento al trabajo de todos los efectivos que llevan tantos meses dedicados a que este operativo salga bien, y gracias también a los más de siete mil profesionales que van a trabajar en esta romería”.