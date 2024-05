Julián Muñoz se está muriendo: así prepara su último gran ataque a Isabel Pantoja que podría destrozarla

Julián Muñoz guarda un as bajo la manga para destruir a Isabel Pantoja una vez él fallezca. Muñoz se enfrenta a un "cáncer galopante", según ha explicado él mismo. Su exmujer, Mayte Zaldívar, uno de sus mayores apoyos en este difícil momento, reveló en una entrevista en De viernes que Muñoz tiene claro que su tiempo es limitado: "Él tiene muy claro todo y lo habla. De momento no quiere morirse porque dice que es de sus mejores etapas en los últimos años. Se había olvidado que tenía esta familia que tiene. Ahora está aprovechando los últimos segundos todos los días".

Zaldívar asegura que Muñoz se arrepiente profundamente de muchos errores personales, especialmente por haber dejado de lado a su familia durante su apogeo político, que culminó en el Caso Malaya y su ingreso en prisión. "Él no se deja de preguntar que para qué. Se va a morir arrepentido. Él se revuelve mucho contra él mismo. Él pide tantas veces perdón al día...". Sin embargo, ha logrado el perdón de su exmujer y de sus hijos, lo que le brinda cierto consuelo en sus últimos días. "Se ha dejado algún cadáver en el camino, pero no es momento de entrar en guerras ni en nada", añade Zaldívar.

Aunque Muñoz no desea desperdiciar sus últimos momentos en disputas, parece que ha estado preparando una venganza que se materializará después de su muerte. Zaldívar reveló en el programa que Julián Muñoz siempre ha tenido la costumbre de escribir todo lo que le sucede. "Julián desde hace muchos años ha tenido la costumbre de siempre escribirlo todo. Lo ha escrito desde su propio perdón, es una cosa bonita y hay muchas personas en esas páginas. Supongo que estaré yo", comentó. Sin embargo, también advirtió que aquellos con quienes Muñoz no guarda buenos recuerdos podrían no salir bien parados en sus escritos: "Las personas que estaban en su vida están dentro de esas hojas. Si es malo y alguien se siente perjudicado, será su problema".

Isabel Pantoja, una figura mediáticamente importante en la vida de Julián Muñoz, parece ser uno de los objetivos de esta venganza. Muñoz y Pantoja mantuvieron una relación entre 2003 y 2009, que terminó en medio del escándalo del Caso Malaya. Pantoja explicó en una exclusiva para la revista ¡Hola! que la ruptura se debió a una mentira imperdonable por parte de Julián Muñoz. Esta relación también llevó a la tonadillera a prisión en 2014 por un delito de blanqueo de capitales.

Julián Muñoz, al parecer, no ha perdonado cómo terminó su relación con Pantoja y planea revelar detalles comprometedores en sus escritos. Una persona cercana al exalcalde ha confirmado que estos escritos incluyen sus años de amor con la cantante, de los cuales se arrepiente profundamente. Muñoz quiere que el mundo conozca su versión de los hechos, aunque él ya no esté para enfrentarse a las consecuencias de sus revelaciones. Esta venganza póstuma asegura que la historia entre Muñoz y Pantoja no terminará con su muerte, sino que seguirá resonando a través de sus palabras.