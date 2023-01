Javier Rodríguez encabezará la candidatura del PSOE de Barbate

El que fuese número dos de Andalucía pos Sí (AxSí), en el pasado mandato municipal de Barbate, Javier Rodríguez, será quien encabece la candidatura con la que el PSOE pretende sacar de la Alcaldía al andalucista, Miguel Molina. Como número dos irá la actual portavoz de la Agrupación Municipal Socialista, y actual secretaria local, María Dolores Varo.

Javier Rodríguez dejó todas sus responsabilidades al frente del Ayuntamiento, presentando su dimisión en julio de 2021. Ahora, asegura, que tras meditarlo, y tras recibir el apoyo de muchos de sus vecinos, ha decidido dar éste paso adelante. Una decisión que ha contado con el apoyo del secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, quien ha querido estar presente en esta presentación que despeja el cabeza de lista del PSOE.

"He decidido dar un paso hacia delante por lo único que me mueve: Barbate", ha comenzado Rodríguez, que ha asegurado que "esta decisión, muy motivada, viene dada por el apoyo continuo de vecinos animándome para presentar una alternativa política en el municipio, para avanzar y no retroceder".

Además, Rodríguez ha explicado que "se trata de un proyecto totalmente renovado, independiente y bajo las siglas de un partido con capacidad institucional, con el que hemos firmado una serie de medidas para garantizar una gestión eficaz en el Ayuntamiento de Barbate, si los vecinos nos dan su confianza".

En esa presentación han estado veteranos socialistas de Barbate, entre los que estaba el que fuese alcalde, Francisco Tamayo, y otros tantos militantes que han llenado la sede socialista barbateña.