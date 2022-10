"Jamás se había hablado tanto de Paterna, y además siempre por cosas buenas"

En mayo de 2019 las urnas le quitaron al PSOE su mayoría absoluta de casi siempre en Paterna de Rivera y eso le abrió la puerta de la Alcaldía a Andrés Díaz, el candidato de Andalucía por Sí (AxSí) que viene gobernando desde entonces gracias a un pacto con el PP. Su balance de este tiempo es satisfactorio, aunque entiende que aún quedan cosas por hacer.

–He escuchado que no se va a presentar usted a las elecciones municipales de mayo. ¿Es así?

–Es curioso, yo también he escuchado ese rumor que no sé de dónde habrá salido. Pero no es cierto. Claro que me voy a presentar y liderando de nuevo la candidatura de AxSí, un partido en el que estoy muy cómodo porque tiene las ideas muy claras y no molesta a nadie. Y me presento de nuevo porque no me ha dado tiempo a hacer todo lo que yo quería hacer y porque mi compromiso con mi pueblo sigue siendo muy firme.

–Como usted no está liberado en el Ayuntamiento porque mantiene su empresa de construcción, pensé que no podría seguir llevando las dos cosas a la vez.

–Es verdad, no estoy liberado en el Ayuntamiento. Cobro una serie de asignaciones que están estipuladas pero nunca he entendido eso de vivir de la política. Yo de donde como es de mi empresa, una constructora pequeñita en la que tengo ahora nueve peones. Claro que es complicado llevarlo todo para adelante, pero si uno es organizado, logra sacar tiempo para casi todo. Y esto es muy duro, porque son muchos problemas los que se encuentra uno en la Alcaldía, pero para eso nos metemos en esto, para intentar solucionarlos.

–¿Con qué se queda de estos tres años y medio en la Alcaldía?

–Ser alcalde es muy desagradecido porque la parte mala supera a la buena con creces, en una proporción de nueve a uno, diría yo. Y en este mandato tuvimos que hacer frente a la pandemia, una etapa muy difícil porque se paralizó todo. Fíjese que este verano he vivido mi primera feria como alcalde y eso que llevo ya tres años y medio. Pero pese a todo me quedo con la satisfacción personal de ser alcalde de mi pueblo y me quedo con el orgullo que siente mi padre, que siempre ha sido mi referente. En estos tres años y medio lo que más me ha llenado han sido los pequeños detalles, el poder ayudar a un vecino. También tengo la satisfacción de ser el primer alcalde en 20 años que no le ha subido los impuestos a los paterneros, cumpliendo lo que prometí en campaña. Y lo más desagradable ha sido ver cómo los proyectos grandes dependen tanto de las administraciones, porque tardan mucho.

–¿Qué ha supuesto el arreglo de la carretera Paterna-Medina?

–Un alivio grandísimo. Hemos tenido que esperar 40 años pero al final la Junta ha arreglado una vía que tiene un tráfico tremendo porque por ahí pasa toda la Sierra para ir a la costa o para coger la Jerez-Los Barrios. Pero la verdad es que ha quedado perfecta, muy ancha y con las curvas muy aliviadas.

–Cuando llegó usted a la Alcaldía se planteó el reto de potenciar la industria y el turismo en Paterna. ¿Cómo ha avanzado por ejemplo la parte industrial?

–Por un lado ya está en servicio el vivero de empresas, que era muy importante para Paterna, pero nos sigue faltando el polígono industrial. A mí este tema me cansa mucho porque llevamos 20 años hablando del polígono. Pero es que, aunque se quisiera, no se podrían hacer las cosas tan mal como se hicieron en su momento. Después de una inversión de 500.000 euros, con la colaboración de la Diputación, la obra del polígono ya está ejecutada por encima del 90%. Lo que pasa es que después, cuando se iba a hacer la instalación eléctrica, resulta que el proyecto, que era de 2018, había quedado obsoleto. Y ha habido que hacer una modificación del proyecto, que ya está terminada, y buscar otros 100.000 euros más, que ya están comprometidos. Pero es que aparte, y debido a unos problemas burocráticos, aún no hemos podido registrar a nombre del Ayuntamiento esos terrenos industriales y, por tanto, no hemos podido sacarlos aún a la venta. Ese es otro asunto que estamos intentando arreglar. Como verá son muchos infortunios pero el polígono se tiene que terminar sí o sí y, además, antes de las elecciones de mayo. Ya es un empeño personal.

"El polígono industrial estará terminado antes de los comicios de mayo. Ya es un empeño personal"

–¿Y el turismo?

–Creo que en este campo hemos avanzado mucho y yo diría que gracias ello jamás se había hablado de Paterna como en estos tres años, y además siempre por cosas buenas. Por un lado hemos potenciado mucho el turismo gastronómico, con la Feria del Conejo recién celebrada o la Fiesta de la Carne Mechada y el Chicharrón que esperamos repetir en diciembre. Eso está trayendo mucha gente al pueblo. Y por supuesto tenemos la petenera. Esperemos que en un mes acaben las obras del Museo de la Petenera y se pueda inaugurar porque será importante para el mundo del flamenco y de la cultura y otro atractivo turístico. Y en cartera mantenemos el proyecto de las aguas sulfurosas. Allí hemos invertido en dos obras para hacer la ruta del agua, un paseo muy agradable que empieza en El Toyo y llega al enclave. Lo que pasa es que llevamos dos años y medio esperando que la Diputación nos dé la licencia para el aprovechamiento de las aguas.

–Usted dirá que se presentará a las elecciones con la idea de sacar mayoría absoluta para gobernar en solitario, el mismo reto que los demás partidos. Pero si se dieran los números, ¿apoyaría reeditar el pacto con el PP?

–Llevamos tres años gobernando juntos y ha sido cómodo. Si la cosa funciona y se da el caso, adelante, porque el compromiso es mutuo.