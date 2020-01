Izquierda Unida y Adelante muestran su preocupación ante el posible por el posible uso de la Base de Rota en el conflicto de EEUU con Irán

Izquierda Unida y Adelante Andalucía han mostrado su preocupación ante el posible uso de la Base de Rota en el conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán.

El coordinador provincial de IU en Cádiz, Fernando Macías, ha señalado que "IU, como ha mantenido siempre, se opone al uso de nuestro territorio para ataques unilaterales de los EEUU con otros países". "Insistimos en que el papel de la Base de Rota no puede ser el de convertirse en un mecanismo de guerra sino en una plataforma internacional para la solidaridad", ha añadido.

Además, el coordinador de IU ha afirmado que "el Gobierno andaluz tiene mucho que decir sobre el uso de las bases andaluzas de Rota y Morón por los EEUU, como ya sucediera en la guerra de Irak, cuya intervención en conflicto se llevó a cabo sin ningún tipo de consenso".

Asimismo, ha añadido que "el nuevo Ejecutivo central tendrá que velar por que nuestro territorio no sea usado por EEUU en una nueva fase imperialista, en este caso bajo los caprichos de Trump". En este sentido, el coordinador provincial ha apuntado que IU Cádiz elevará esta preocupación a la dirección federal de Izquierda Unida.

En el mismo sentido, Adelante Andalucía ha reclamado al nuevo Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos que impida que las bases militares de Estados Unidos en Andalucía, especialmente la de Rota , "participen en la escalada bélica" entre EEUU e Irán. En una nota de prensa, el portavoz adjunto de Adelante Andalucía en el Parlamento, José Ignacio García, ha mostrado su preocupación sobre el papel que pueda jugar la base estadounidense de Rota ante el conflicto existente entre los dos países.

"Lo pedimos por una cuestión de solidaridad internacional, de pacifismo, de legalidad internacional, y, sobre todo, de seguridad", según ha añadido García, quien ha insistido en que "lo primero son los andaluces y andaluzas, y no podemos ponerlos en peligro por esta escalada bélica. "Seguimos diciendo lo mismo que hace años, no a la guerra", ha apuntado.

Además Adelante ha registrado una moción en el Parlamento preguntando al gobierno andaluz qué sabe sobre una posible participación de Rota y Morón en la escalada bélica de EEUU y qué acciones ha llevado a cabo para recabar información.

En el mismo sentido, el alcalde de Cádiz, José María González ha lamentado que no se acuerden de Rota para "asegurar unas condiciones dignas de los trabajadores de la Base".

No a la guerra. No se acordaron de Rota para asegurar unas condiciones dignas de los trabajadores y trabajadoras de la base. No se acordaron de esta provincia para blindar un futuroY ahora, que suenan tambores de Guerra, el imperialismo americano posa la vista en nuestra tierra https://t.co/bVy5xfGPNL