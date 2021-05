Irene García deja tirada a Susana Díaz

Irene García ya no es susanista. La política sanluqueña, que es la secretaria general del PSOE de Cádiz desde julio de 2012 y presidenta de la Diputación desde tres años después, ha confirmado ya que apoyará al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en las primarias que celebrará este partido el próximo mes de junio para elegir al candidato de este partido a presidir la Junta de Andalucía.

Fue el alcalde de Chiclana, José María Román, quien a principios de abril confirmaba en este periódico que Irene García estaba "al cien por cien" a favor de un cambio en la dirección del PSOE andaluz, un sentimiento que, según los cálculos del regidor chiclanero, compartía el 80% de la militancia del partido en la provincia gaditana. Aquellas declaraciones de Román levantaron una polvareda interna considerable, e incluso la propia Irene García se rebeló cuando en una comparecencia junto a Susana Díaz en El Bosque afirmó con contundencia "¿Alguien tiene dudas de dónde estoy yo?", al tiempo que criticaba que alguien del partido hablara en su nombre, aunque quien lo hizo fuerael vicepresidente de la Diputación.

Desde entonces Irene García se negó a apoyar públicamente ni a Susana Díaz, ni a Juan Espadas... hasta que hace pocas fechas, y una vez que fueron convocadas las primarias, el alcalde de Sevilla presentó su candidatura en un acto celebrado en Granada y al que sí asistió la propia Irene García junto a una amplia representación de cargos públicos y orgánicos del PSOE gaditano.

Pero la confirmación de que se ha cambiado de orilla la ha realizado Irene García en unas declaraciones a El País en las que no deja dudas sobre su nuevo posicionamiento: "Esto no va de pasarse de un bando a otro ni de ir en contra de nadie. Yo trabajé en otro momento con Díaz por pura convicción y con la misma convicción lo hago ahora por Espadas. Ha llegado el momento de dar un salto y presentar una alternativa con una frescura distinta. Lo único que me gustaría es que las primarias no se conviertan en una confrontación".

El hecho de que sea Irene García quien se decante ahora por Espadas no deja de ser llamativo por cuanto Susana Díaz ha sido el mayor respaldo de la dirigente sanluqueña desde que llegara a la secretaría general del PSOE gaditano cuando el número uno tanto en la Junta como en el partido a nivel andaluz era José Antonio Griñán. Incluso, hace apenas dos años la propia Susana Díaz se fajó con la dirección federal del PSOE para intentar y al final lograr que tanto Irene García como Fernando Rodríguez Villalobos como continuaran presidiendo las diputaciones de Cádiz y Sevilla, respectivamente.