Román: "Irene García está al cien por cien a favor del cambio en el PSOE andaluz"

El alcalde de Chiclana y vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, José María Román, lo tiene clarísimo: "La mayoría del PSOE de Cádiz, con Irene García a la cabeza, está a favor de apostar por los nuevos tiempos y por que haya un relevo al frente del PSOE andaluz".

En un contexto en el que el Partido Socialista tiene por delante tres procesos congresuales de extrema importancia (el federal, el andaluz y el provincial) Román ha querido mostrar su visión de lo que está por venir. Y es una persona autorizada para ello ya que, no en balde, fue de los pocos dirigentes que se posicionaron al lado de Pedro Sánchez cuando en 2016 éste fue apartado de la secretaría general tras la alianza de varios responsables autonómicos del partido, entre ellos Susana Díaz.

Por ello, en declaraciones a este periódico el regidor chiclanero tiene el convencimiento absoluto de que la mayoría del PSOE gaditano está a favor de ese relevo al frente del partido en Andalucía que viene reclamando el pedrismo. "Los apoyos a Susana Díaz no creo que lleguen a un 20 de la militancia socialista de Cádiz. La gran mayoría de las agrupaciones están por el cambio", recalca Román.

Y también tiene claro el posicionamiento actual de Irene García, secretaria general del PSOE de Cádiz desde hace casi nueve años: "No hay lugar a la duda. Irene García también está por el cambio. Al cien por cien. Y así se lo ha trasladado a los órganos superiores del partido", reflexiona en referencia al encuentro que el pasado mes de febrero tuvieron la secretaria provincial del PSOE y él mismo en la sede de Ferraz junto a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, dirigentes de peso de la dirección federal. En esa época Irene García ya se había posicionado públicamente a favor de que hubiese un "revulsivo" en el PSOE-A, aunque posteriormente precisó sus declaraciones, dijo que ella seguía estando "en el mismo sitio que siempre" y anunció su intención de no volver a hablar sobre estos procesos precongresuales hasta que no estuvieran más próximos en el tiempo.

Preguntado sobre el hecho de que la propia Irene García no haya comunicado públicamente su nuevo posicionamiento, Román tiene su propia justificación: "Irene le está dando tiempo al tiempo. Cuando llegue el momento dejará clara su postura, pero quien manda aún en el PSOE andaluz es Susana Díaz y su postura se engloba dentro de la caballerosidad", explica.

De cara a ese congreso regional, José María Román no tiene lugar a dudas y se posiciona claramente a favor de la candidatura de Juan Espadas, el actual alcalde de Sevilla, "que es la apuesta más clara que tiene el partido de cara a intentar recuperar la Presidencia de la Junta de Andalucía". El regidor chiclanero sólo encuentra halagos para su homónimo en la capital hispalense, a quien ve como un dirigente "importantísimo" y de quien destaca no sólo su experiencia en gestión acumulada tanto en la Junta de Andalucía como en la administración local sino sobre todo "su capacidad para llegar a acuerdos tanto con los de la izquierda como con los de la derecha, algo que es fundamental en la política actual".

Lo que está por ver es si Espadas tendrá enfrente la candidatura de Susana Díaz, una dirigente que a juicio de Román "ha tenido siempre mucha suerte pero a la que todo se le terminó torciendo tras intentar cambiar Andalucía por la secretaría federal del partido". "Lo que le falta a Susana Díaz es tener al lado suya a amigos de verdad que le aconsejen bien y que le digan incluso las cosas que no quiere oír, como que debería dar marcha atrás en su obsesión por seguir liderando el partido en Andalucía", añade este veterano dirigente socialista.

Román tiene claro que Pedro Sánchez no tendrá rival en el próximo congreso federal y da por hecho de que, con primarias o sin ellas, habrá relevo en el PSOE-A y Juan Espadas se pondrá al frente del partido. Pero, ¿qué puede pasar en el posterior congreso provincial? ¿El pedrismo, en contraprestación a su apoyo, dejaría a Irene García que iniciara el que sería el tercer y último mandato al frente del partido de la política sanluqueña? El alcalde de Chiclana y vicepresidente de la Diputación elude hablar del término 'compensación' pero sí afirma de manera rotunda que Irene García "es la persona del PSOE de Cádiz que más capacidad tiene a día de hoy para intentar aglutinar a las diferentes sensibilidades que hay en la provincia". Y añade Román que este planteamiento es compartido por Ferraz y también por la "inmensa mayoría" de los dirigentes socialistas de Cádiz. Para él los únicos que a día de hoy parecen estar planteando una alternativa serían los dirigentes socialistas aglutinados en el pizarrismo.

En clave personal, José María Román rechazó la posibilidad de pujar por algún cargo de responsabilidad como la secretaría general del PSOE de Cádiz o incluso la Presidencia de la Diputación. "Estoy bien como estoy y no aspiro a nada más", sentenció.