Interior trabaja para delimitar Zonas de Especial Singularidad

Era inevitable. Aunque Fernando Grande-Marlaska acudió a Cádiz para presentar el Plan Estatal de Protección Civil por Riesto de Maremotos, buena parte de las preguntas que se le formularon en la rueda de prensa posterior giraron en torno a otros asuntos muy candentes y cercanos a la provincia como el narcotráfico, la inmigración, la ampliación de las plantillas judiciales ante la avalancha de causas abiertas o el conflicto con Marruecos en Ceuta y Melilla.

Al preguntarle si es partidario de incrementar las penas por delitos de narcotráfico y de que el transporte y tenencia ilegal de gasolina con destino al narco deje de ser una falta y pase a ser también un delito, como piden jueces, fiscales y responsables de las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado indicó que “tenemos una mesa de coordinación que estudia todos los elementos que hay que valorar para que la respuesta sea lo más efectiva posible en cada momento. Llevamos dos años y medio atacando incautaciones de droga pero también trabajando contra todo lo que es el entramado financiero de las organizaciones criminales. Es donde se hace daño al mundo criminal. Todas esas posibilidades de penas para determinado narcotráfico se están analizando, pero esto se debe hacer de una forma detenida y analizando a todos los autores. Esta el handicap de que la vía penal hay que trabajarla, hay que demostrar que forma parte de un entramado criminal, que es un miembro más de la organización. Estas redes están muy jerarquizadas, hay quienes se encargar de dotarlas del material preciso para que lleven a cabo su labor. También estamos trabajando en esa parte que es muy importante”.

Sobre el aumento de las plantillas judiciales en la provincia para hacer frente a la avalancha de causas abiertas contra los narcos dijo que “hemos incrementado las plantillas de los juzgados del Campo de Gibraltar, también en plazas en la provincia de Cádiz”.

El titular de Interior fue preguntado igualmente sobre la petición de que la comarca del Campo de Gibraltar, y toda la provincia de Cádiz en general, sea declarada Zona de Especial Singularidad. “Interior trabaja para que ese Plan Especial de Singularidad no tenga un protocolo de circunstancias, que no sea un plan que pueda ser aprobado sin un anális efectivo. Sabemos que en el ámbito de España hay zonas que requieren un plus en materia de seguridad, pero lo importante se ha hecho ya”, dijo, antes de entrar a detallar la inversión que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez desde su llegada en esta materia. “Desde junio de 2018 hemos invertido más de 68 millones de euros y actualmente estamos en un segundo Plan Especial de Seguridad con vigencia hasta diciembre de 2021, ampliado a las provincias de Huelva y Málaga. En esta zona las plantillas están cubiertas por encima del 90% y trabajamos en oferta de empleo público con 14.000 nuevas plazas para policías y guardias civiles. Para este Gobierno ese concepto es inversión, no gasto”.

Por último, al ser cuestionado sobre la inquietud que causa entre los pescadores del Golfo de Cádiz la creciente tensión entre España y Marruecos, Grande-Marlaska señaló que “no hay problema entre los pescadores con Marruecos. El acuerdo en materia de pesca se cumple y la tranquilidad es máxima”.