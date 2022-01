Industria, Junta, sindicatos y Airbus se reúnen el martes para presentar alternativas a la planta de Puerto Real

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha señalado que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Junta de Andalucía, CCOO Industria, UGT-FICA y Airbus están llamados el día 4 de enero para reunirse en un grupo de trabajo con el objetivo de "presentar ideas sobre posibles soluciones y alternativas a la planta de Airbus en Puerto Real".

El planteamiento de la Consejería es la de un centro de Industria 5.0, concepto que aúna la digitalización de los procesos de fabricación mediante la incorporación de tecnologías habilitadoras 5G, IoT, Inteligencia artificial o big data, junto con la incorporación de nuevos modos de energía sostenibles y no dependientes de combustibles fósiles, desarrollándose capacidades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en nuevas energías, con especial atención al uso de SAF (Sustainable Aviation Fuel) y de hidrógeno verde.

En una entrevista concedida a Europa Press, Velasco ha manifestado que están "esperanzados" en que "dada la transformación que va a experimentar en los próximos años el sector aeronáutico, que va a haber un despliegue de nuevas tecnologías, entre otras del hidrógeno verde, esa nave vacía en Puerto Real se llene de productos de alta tecnología relacionado con el sector aeronáutico".

El grupo de trabajo técnico que mantendrá su primera reunión el día 4 evaluará los proyectos industriales y tecnológicos asociados a la aviación sostenible, a la digitalización y a la eficiencia de los procesos industriales para, incorporando la cadena de valor y a la industria auxiliar, desarrollar este sector estratégico en la provincia de Cádiz.

Además, el equipo técnico también tiene el encargo de desarrollar acciones concretas e identificar a entidades y empresas que puedan contribuir, en el marco de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía, a los trabajos sobre energías y combustibles alternativos, eficiencia en la producción y procesos de economía circular.

Para la Junta, este acuerdo es un paso importante para el objetivo que tiene el Gobierno andaluz de evitar duplicidades con el Centro de Fabricación Avanzada (CFA) y apostar por una industria 5.0, con el objetivo de trabajar por el empleo, por un sector aeroespacial competitivo en Andalucía y por un fortalecimiento del polo industrial en la provincia de Cádiz.

El planteamiento de la Consejería desde el principio ha sido que la actual factoría de Airbus en Puerto Real no debería dedicarse exclusiva y prioritariamente a un Centro Aeroespacial de Innovación en Industria 4.0, puesto que dicho contenido sería duplicar el CFA.