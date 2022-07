"El Gobierno de España debe mirar más a la clase media trabajadora y no tanto a las minorías"

No todo es alegría en el ascenso fulgurante de Juan Carlos Ruiz Boix en la política provincial. Sus primeras elecciones como máximo responsable del PSOE gaditano han quedado marcadas por una derrota nítida en las andaluzas del pasado mes de junio, tanto en el conjunto de la comunidad autónoma como también en la provincia de Cádiz. En esta entrevista reflexiona sobre lo que ha pasado y lo que, a su juicio, tiene que cambiar su partido de cara a las citas electorales del próximo año.

–¿Cómo le ha afectado en su faceta de ecretario general del PSOE de Cádiz el resultado de las elecciones andaluzas?

–Pues me ha causado una lógica preocupación porque era un resultado que no esperaba. Sigo pensando que lo peor es la abstención, la escasa participación que hubo en las urnas en esta provincia. Estoy convencido de que con una mayor participación el resultado para el PSOE hubiera sido mejor y el PP no habría logrado la mayoría absoluta. Ahora lo que tenemos que hacer es tensionar más nuestra gestión en los ayuntamientos. Y aparte de vender nuestra gestión, que es la mejor que se podría hacer, tenemos que acercarnos más a los vecinos para buscar una mayor participación de cara a las elecciones municipales de 2023.

–¿Y cómo se puede lograr eso? Porque tradicionalmente en las elecciones municipales suele votar aún menos gente que en unas andaluzas.

–Eso es verdad, pero nuestro objetivo de aquí a las municipales es intentar convencer a la ciudadanía, unos, a los que se han abstenido en esta ocasión, para que vayan a votar, y otros, a esos progresistas que ahora han confiado en el PP, para que cambien su voto y sigan a nuestro lado.

–A muchos alcaldes socialistas les ha sorprendido el rechazo cada vez mayor que origina en la ciudadanía la imagen de Pedro Sánchez. ¿Qué puede hacer el PSOE para corregirlo?

–Lo primero que hay que decir es que la gestión de Pedro Sánchez es impecable. Ha encarado la mayor crisis de nuestra historia, una crisis que no tiene nada que ver con la de 2008. Y el escudo social y de protección que hemos puesto en práctica desde 2020 y hasta 2022 es muy difícil que se mejore. Los ERTEs, el mayor número de cotizaciones a la Seguridad Social, la dignificación del salario mínimo, la reforma laboral... y pese a eso hay una visión negativa de nuestra gestión.

–¿Y por qué sucede eso?

–Porque la derecha y sus muchos resortes de poder han lanzado un mensaje de demonización contra la figura de Pedro Sánchez y contra todo el Gobierno para tapar esta brillante gestión. Para eso usan tres cuestiones: los pactos con Podemos o ‘los comunistas’, como a ellos les gusta decir, el tema de Cataluña y el manido asunto del terrorismo de ETA. Y ante ello nosotros decimos que, por un lado, no hay por qué demonizar los pactos con la izquierda porque lo que hizo el PSOE fue conformar un gobierno progresista por responsabilidad con España. Aparte, en Cataluña la situación ha cambiado gracias a la decisión responsable de los indultos. Con ello intentamos reconducir la situación que generó el PP oponiéndose al nuevo Estatut. Y en tercer lugar, hay que insistir en que desde hace 12 años, y gracias a esos grandes hacedores de la paz que fueron Zapatero y Rubalcaba, ya no existe ETA. Y eso se hizo desde la generosidad, permitiendo que el independentismo sin violencia esté representado en las instituciones de este país. Estas tres cuestiones, que usa la derecha para tapar la muy buena gestión del Gobierno, precisa de mucha más pedagogía por nuestra parte.

–Pero también habrá algo que esté fallando en la gestión del Gobierno o en la forma de venderla, ¿no?

–Creo que lo que tiene que hacer el PSOE es mantener un discurso más cercano y dirigido fundamentalmente a la clase media y trabajadora, que es la que está dentro de esos 20 millones de cotizantes. A ellos hay que tenerlos más en cuenta. Está bien que el Gobierno esté volcado en los más vulnerables de la sociedad, porque es algo que hay que hacer, pero con eso no basta. Lo mismo pasa con esa serie de políticas dirigidas a las minorías. Hay que compartirlas, hay que tratar de realizarlas, pero donde debe girar toda la actividad de comunicación del partido es hacia la familia media trabajadora. Nos dirigimos más hacia las minorías que hacia las mayorías, es decir, hacia esa clase media trabajadora que es, precisamente, a la que más está cuidando el Gobierno con sus políticas.

–Si la gestión de Pedro Sánchez es impecable, como usted dice, al PSOE de Cádiz le vendría muy bien que las elecciones municipales de la próxima primavera coincidieran con las generales, ¿no?

–Es que, aunque al PP no le guste, hoy hay estabilidad en el Gobierno, y todos nuestros socios lo ven también así. El mandato concluye en diciembre de 2023 y por eso no veo ese escenario de coincidencia.

–Tras su triunfo en las urnas Juanma Moreno intenta hacer ver que la clave no está en ser de derechas ni de izquierdas sino en ser eficaz en la gestión. ¿Qué opina usted?

–Yo creo que lo que ha hecho Moreno Bonilla estos tres años ha sido avalar la buena gestión del PSOE en Andalucía en las últimas cuatro décadas. Le ha dado continuidad a nuestra gestión, aunque con matizaciones. Por ejemplo, ahí están las externalizaciones en sanidad y los contratos con la sanidad privada. Nosotros concertábamos algunas especialidades, pero no todas, y el PP las ha multiplicado. En materia de educación también se han multiplicado los conciertos, y la FP Dual la prestan ahora las entidades privadas. También ha lanzado un mensaje, el de que ha reducido impuestos, pero eso realmente sólo ha beneficiado a los ricos, olvidándose de la clase media andaluza.