El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz se suma a la huelga general en contra del cierre de Airbus Puerto Real

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz se sumará el próximo viernes, 18 de junio, a la huelga general convocada en toda la provincia para defender la continuidad de la planta de Airbus en Puerto Real, el mantenimiento de los empleos directos e indirectos que genera y en contra del desmantelamiento de la industria, la precariedad y el paro en la Bahía de Cádiz.

El equipo de Gobierno respalda y se sumará a la huelga general, convocada por CGT después de que la plantilla de Airbus Puerto Real y de las subcontratas decidieran por unanimidad, en la asamblea celebrada el pasado 25 de mayo, hacer un llamamiento a una huelga general contra el cierre de la planta y la destrucción de empleo.

Por ello, el equipo de Gobierno ha decidido adelantar a este jueves la Junta de Gobierno Local y, además, ha avanzado que no celebrarán actos oficiales en la jornada del viernes, ya que "el futuro de la provincia está en juego". En esta línea, ha señalado que el cierre de la factoría puertorrealeña no es un problema solo de los directamente afectados, sino que "afecta también a toda la clase trabajadora y a la juventud de Cádiz, que no estamos dispuestos a permitir que se vea abocada a la precariedad laboral o a tener que emigrar en busca de oportunidades fuera de su tierra".

El equipo de Gobierno ya avanzó en su día que iba a secundar todas las movilizaciones que emprendieran los trabajadores para mantener la actividad de la planta. Por ello, ha incidido en que "no nos vamos a rendir y vamos a dejarnos la piel y el alma porque nos jugamos el futuro de nuestra tierra", donde existe un proceso de desindustrialización que "nos priva de cualquier empleo estable, digno y sostenible y condena a nuestros vecinos y vecinas a la estacionalidad y la precariedad".

Finalmente, el Gobierno local ha insistido en la necesidad de que exista "unidad de acción y un frente común" para la defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo de la comarca de la Bahía de Cádiz.