Fuerzas Armadas: Abierta una nueva convocatoria con más de 3.000 plazas de tropa y marinería

El Ministerio de Defensa ha abierto una nueva convocatoria de plazas para tropa y marinería con 3.160 puestos a cubrir en las Fuerzas Armadas. El plazo para solicitar cita previa estará abierto hasta el día 21 de junio, con 342 plazas disponibles en destinos en la provincia de Cádiz.

La mayoría de las vacantes son para el Ejército de Tierra, con 2.210, mientras que para la Armada son 500 y 450 para el Ejército del Aire. De los puestos con base en Cádiz, 307 serían para la Armada, con 116 de ellas para la Infantería de Marina, y el resto para los distintos buques con base en la provincia gaditana. En el Ejército de Tierra hay 35 para el Regimiento de Artillería de Costa 4, mientras que para Aire no hay en este ciclo ninguna ofertada.

Para participar en este segundo ciclo de selección, los aspirantes deben solicitar cita previa. El plazo para solicitarla se inicia el 8 de junio y finaliza el 21 de junio. Las plazas ofertadas, requisitos e información sobre el proceso se pueden consultar en la página web del Ministerio de Defensa, y así como en la Subdelegación de Defensa en Cádiz. El proceso de pruebas se desarrollará en forma que los aspirantes que obtengan plaza se podrán incorporar al centro de formación el 8 de noviembre y las pruebas se realizarán en la subdelegación gaditana.

Cádiz es siempre una de las provincias con más solicitantes de plazas de tropa y marinería. En el primer ciclo de este año un 11% de los nuevos soldados y marineros habían pasado las pruebas en Cádiz, a las que se presentaron un total de 2.210 personas. De los aspirantes gaditanos, 374 consiguieron entrar en las Fuerzas Armadas, empezando su formación en las diferentes academias desde el pasado 24 de mayo.

La pandemia no ha frenado el interés por cada una de las convocatorias que lanza el Ministerio de Defensa. “La estadística en el primer ciclo resultó similar a los últimos años, con un ligero incremento en el número de aspirantes. La situación de pandemia ha supuesto dilatar el tiempo empleado en la realización de las pruebas, a fin de no superar aforos y garantizar distancia de seguridad, pero no una disminución del interés por participar en la convocatoria”, apuntaban desde la Subdelegación que dirige el coronel del Cuerpo de Infantería de Marina Joaquín Tomás González Fernández.