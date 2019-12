Convivirán en régimen de internado hasta que termine su formación específica. Aunque el CEFOT no deja de ser una escuela, con sus horarios, sus clases, su tiempo de descanso y de estudio y sus vacaciones. Eso sí, una escuela donde lo que se enseña es a ser soldados, buenos soldados.

Desde luego, moldear a estos futuros profesionales de las Fuerzas Armadas no una tarea fácil pero en Camposoto saben bien lo que se traen entre manos. Llevan décadas formando al personal, desde los tiempos del antiguo CIR-16 que se creó allá por 1964. Varias han sido las denominaciones que ha tenido el acuartelamiento de Camposoto en este sentido hasta convertirse en el CEFOT-2 en el año 2010 pero la tradición de instruir y formar a los soldados –y antes, en la época de la mili, a los reclutas– viene de largo.

"Si tiene vocación no tendrá problemas"; apunta el coronel Francisco Jesús Diéguez Oliva , director del centro desde el pasado mes de abril. El que quiere ser soldado, lo consigue.

No todos los que cruzan las puertas del acuartelamiento de Camposoto lo consiguen. Hay quienes renuncian, a menudo en los primeros días, casi siempre porque cuando llegan descubren que esto no es lo que esperaban encontrar en el Ejército y optan por marcharse.

Un acuartelamiento con unas 1.500 personas

El acuartelamiento de Camposoto, en San Fernando, ha sido desde tiempos históricos objeto de controversia y debate político a causa de su proximidad a la playa y de los anhelos turísticos del municipio, que en no pocas ocasiones han llevado a plantear la desafectación de estos terrenos. No deja de ser un tema complicado para los propios isleños, que se debaten entre esos prometedores proyectos de futuro que hablan de hoteles y campos de golf –especialmente cuando tocan elecciones–y las heridas que ha dejado abierta la desaparición de no pocas instalaciones militares en las últimas décadas a causa de la supresión del servicio militar obligatorio y de la reorganización y modernización de las Fuerzas Armadas. Perder una unidad siempre ha sido un duro golpe económico para La Isla. Y, si hablamos de cifras, en el acuartelamiento de Camposoto hay actualmente unas 1.500 personas, con todo lo que eso supone. Se incluyen a los alumnos que se forman en el CEFOT, al propio personal de este Centro de Formación -unas 125 personas– y a la dotación del RACTA, el Regimiento de Artillería.