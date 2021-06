Un 11% de las plazas de tropa y marinería, para aspirantes gaditanos

Un 11% de las plazas ofertadas de Tropa y Marinería en el primer ciclo del año 2021, en toda España, han sido ocupadas por gaditanos. El número se hace mayor si se mira sólo a la Armada, donde casi la mitad de los puestos han sido para aspirantes que se presentaron a las pruebas en la Subdelegación de Defensa en Cádiz.

La pandemia no ha frenado el interés por cada una de las convocatorias que lanza el Ministerio de Defensa y, según apuntan desde la propia Subdelegación gaditana, un total de 2.110 personas realizaron las pruebas para optar a una de las 3.340 para el general de las Fuerzas Armadas a lo largo del país. “La estadística resulta similar a los últimos años, con un ligero incremento en el número de aspirantes. La situación de pandemia ha supuesto dilatar el tiempo empleado en la realización de las pruebas, a fin de no superar aforos y garantizar distancia de seguridad, pero no una disminución del interés por participar en la convocatoria”, apuntan desde la Subdelegación que dirige el coronel del Cuerpo de Infantería de Marina Joaquín Tomás González Fernández.

De los aspirantes gaditanos, hasta 374 han conseguido entrar en las Fuerzas Armadas, que ya han empezado su formación en las diferentes academias desde el pasado 24 de mayo. En general, todas los puestos de la convocatoria que corresponden a unidades ubicadas en municipios de la provincia han tenido una gran demanda, “y eso se pone de manifiesto en las notas de acceso a estas plazas”. Eran esta vez 356 plazas, de las que 325 correspondían a la Armada, 28 del Ejército de Tierra y 3 del Ejército del Aire.

Además, la mayoría de aspirantes de la provincia han optado de hecho por la Armada, y del total de 550 vacantes en toda España, 235 han sido para personas que han realizado el proceso en Cádiz.En el Centro de Selección de la Subdelegación de Defensa se han realizado las pruebas del primer ciclo de selección, que finalizaron de forma exitosa aplicando medidas para proteger a los aspirantes y al personal destinado frente a un posible contagio por COVID-19, explican las mismas fuentes.

Ahora se espera una respuesta similar en la siguiente convocatoria, que tiene previsto iniciarse el 8 de junio. Para participar en el mismo los aspirantes deben solicitar cita previa. El plazo para solicitarla se inicia el 8 de junio y finaliza el 21 de junio y las plazas ofertadas se publican en la página web del Ministerio de Defensa, y se exponen públicamente en la Subdelegación de Defensa. El proceso de selección se desarrollará en forma que los aspirantes que obtengan plaza se podrán incorporar al centro de formación el 8 de noviembre