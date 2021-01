Fitosanitarios, necesarios para asegurar el abastecimiento alimentario.

Los agricultores se enfrentan a multitud de amenazas cuando se trata de proteger sus cultivos, incluidas plagas, enfermedades y malas hierbas, algunas de las cuales se ven agravadas o son generadas por los efectos del cambio climático a nivel mundial. Al igual que cuando nos encontramos mal acudimos a nuestro médico, y nos receta el medicamento adecuado, en el campo pasa lo mismo, las plantas necesitan de sus medicinas que son los productos fitosanitarios para poder “sanar”.Para ello, ASAJA Cádiz y Syngenta están trabajando de forma conjunta para concienciar de la importancia de tener unas materias activas eficaces, que aplicadas en su correcta medida no causan daño alguno ni al consumidor ni al medio ambiente. Además, estas materias activas son fundamentales para que los cultivos sobrevivan a las plagas y enfermedades, tengan un buen rendimiento y permitan producir alimentos para abastecer una población creciente.Syngenta, empresa líder en el sector agrícola ofrece soluciones para garantizar el buen desarrollo de los cultivos y ahora que estamos en el inicio de la campaña cerealista, una buena cosecha es la garantía del éxito de la campaña, pero ese objetivo no se puede cumplir si no tenemos un cultivo libre de malas hierbas y de enfermedades que merman gravemente su potencial productivo.Así, tras la parada invernal y de cara a los primeros meses del año, es fundamental contar con las soluciones líderes del mercado para luchar contra las malas hierbas, como es el caso de Axial Pro, el herbicida selectivo de post-emergencia de Syngenta para el control de gramíneas anuales en los cultivos de cebada, trigo, centeno y triticale. Axial Pro ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad a la hora de luchar contra malas hierbas de hoja estrecha, bien conocidas en el campo, como son la avena, el vallico, el alpiste, o la cola de zorra.Para el control de malas hierbas de hoja ancha, Syngenta cuenta con soluciones como Amadeus Top y su nuevo lanzamiento en 2021, Amadeus Ultra. Ambos son herbicidas selectivos con doble modo de absorción, con excelente eficacia en los cultivos de cebada, trigo, centeno, triticale, y en el caso de Amadeus ultra, también en Avena.

Para conseguir que el cultivo crezca sano y con todo su potencial productivo, no solo hay que controlar las malas hierbas, también las enfermedades fúngicas son un problema grave si no las controlamos a tiempo en nuestro cultivo de cereal. En este sentido, Syngenta cuenta en su catálogo de soluciones para el cereal con el fungicida ElatusTM Era LR, que desde su introducción la pasada campaña ha demostrado su alta eficacia y buenos resultados en campo.Este año Syngenta ofrece también la opción de añadir un seguro de lluvias denominado Agriclime y que la compañía ha desarrollado en base a su preocupación por dar el mejor servicio a los agricultores.El problema con el que nos encontramos es que cada vez más Bruselas está limitando el número de materias activas autorizadas. Tal y como nos comenta Inmaculada León, adjunta a la secretaría general de ASAJA Cádiz, “la presión regulatoria que estamos sufriendo en Europa cada vez es más acuciante. Jugamos en desventaja con otros países no comunitarios que producen cultivos con materias activas no permitidas en la Unión Europea, y entran por las fronteras de nuestro país provocando una competencia desleal en nuestro sector”.Por todo ello, Syngenta España y ASAJA Cádiz combinan sus recursos en pro de una agricultura sostenible, apostanto por el uso seguro de productos y soluciones que ya han dado muestras de su eficacia y necesidad en uno de los peores momentos vividos por los ciudadanos durante la pandemia COVID-19. Durante esta época, donde los desplazamientos y la mera actividad productiva se han puesto al límite, los agricultores han dado muestra de su valor, garantizando en todo momento el abastecimiento de alimentos.