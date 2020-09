La Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) ha enviado un escrito al Sercla en el que ha trasladado su renuncia a la mediación con los trabajadores de la industria auxiliar del metal, ya que "no había nada que mediar ni nada que ofrecer". Así, desde CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) de la Bahía de Cádiz han afirmado que la huelga general del metal prevista para este viernes es "imparable".

Según ha explicado a Europa Press el secretario general de Femca, José Muñoz, "lo que se ha hecho es trasladar en un documento el por qué no se comparecía en el Sercla". "Las peticiones que se le está haciendo a la industria auxiliar trascienden de nuestras competencias y de nuestra legitimidad", ha señalado.

En este sentido, Muñoz ha añadido que "no se le puede pedir a la industria auxiliar carga de trabajo cuando la industria auxiliar pide continuamente carga de trabajo a través de la participación en ferias, intentando captar carga de trabajo independiente de la tractora, que es la que, en definitiva, puede conseguir la carga de trabajo que ellos requieren". "No está en nuestra mano, ojalá fuéramos nosotros la industria tractora", ha resaltado.

En cuanto al cumplimiento de convenio, demandado por los trabajadores del metal, el secretario general de Femca ha indicado que "hay otras instancias distintas en las que defender posiciones que no sean el Sercla". "La inspección de trabajo está abierta, y ellos lo saben porque la utilizan habitualmente, a recibir escritos donde se comuniquen ese tipo de acontecimientos o de posibles irregularidades, como ellos lo llaman", ha subrayado.

Asimismo, en relación al "despido de las personas que estaban abanderando las movilizaciones y que se procesaron en ese momento", José Muñoz ha apuntado que eso está en manos de la empresa. "Entonces, de todas las peticiones que están realizando, no veíamos ninguna que estuviera al alcance de la responsabilidad y de las competencias nuestras", ha recalcado.

En esta línea, el representante de los empresarios del metal ha cuestionado cómo se va a pedir una carga de trabajo que ellos también están pidiendo. "Se la podrán pedir a la SEPI, a Navantia, al Ministerio de Hacienda, pero no puedes parar a la auxiliar para pedir carga de trabajo", argumentó.

"Por tanto, lo que hacemos es trasladar que esta huelga, que tiene repercusiones en el ámbito laboral y se produce es una huelga realmente política y por lo tanto todos los apartados que están reivindicando son más de ámbito político que de ámbito laboral", ha detallado, insistiendo en que "no hay lugar a una mediación laboral cuando lo que piden corresponden a instancias y otras entidades".

Por su parte, CGT y CTM han manifestado que "el desprecio mostrado por la patronal, tanto al órgano de mediación como al derecho a la negociación colectiva, deja en evidencia que Femca apuesta por la conflictividad del sector, mientras coacciona y presiona a las plantillas para que no secunden las movilizaciones del próximo viernes, actitudes propias de regímenes totalitarios en los que las personas son solo números y herramientas de usar y tirar".

Así, han afirmado que "las asambleas están hablando en las distintas factorías y se augura una participación muy importante en las movilizaciones, muy a pesar de los sindicatos pactistas, que desde los centros de poder en los que han convertido a los comités de empresa, se dedican al clientelismo y al servilismo empresarial contra los intereses de las trabajadoras y trabajadores".

UGT y los comités de empresa de Navantia se desmarcan

La movilización convocada por la CGT y la CTM no es secundada por CCOO y UGT ni por los comités de empresa de Navantia. "UGT-FICA no secunda la misma ya que carece de fundamento y los convocantes no tienen representación suficiente en el sector ni participan en la negociación del convenio del metal de Cádiz", señaló el secretario general de la federación de Industria de UGT en Cádiz, Antonio Montoro, que expuso en un comunicado que su sindicato es el que "con mayor número de delegados en las empresas auxiliares" de Navantia en la Bahía de Cádiz.

Montoro incidió en que ninguna organización se ha puesto en contacto con su sindicato, que "nunca ha dejado desprotegidos a los trabajadores". "Hemos puesto denuncias en la inspección de trabajo en la que hemos corregido muchas irregularidades y no vamos aireándolo", señaló el responsable provincial de FICA-UGT. También argumentó que cortó el tráfico en el puente Carranza para pedir carga de trabajo con permiso de las autoridades, y volverá a hacerlo "mientras no tenga compromiso de carga de trabajo, pero lo hará como garantía de los trabajadores". "El objetivo debe ser la carga de trabajo, no las movilizaciones", apuntó.

Por su parte, los comités de empresa de los astilleros de Navantia mantienen su rechazo a esta huelga general del metal. "El comité de empresa de Navantia San Fernando, una vez analizada la situación actual, no secunda dicha huelga general", ha señalado en un comunicado la representación sindical del astillero de la Isla, que se había reunido la pasada semana con los representantes de la CTM para trasladar sus peticiones a la dirección de Navantia. Precisamente, el comité de San Fernando había solicitado este martes a la CTM "una pausa en las movilizaciones estableciendo un clima de normalidad" mientras hubiese negociación.

Desde el comité del astillero de Navantia Puerto Real, se solicitó este miércoles a la dirección de la compañía "la urgente convocatoria de la Comisión Intercentros de Ordenación de la Industria Auxiliar", la cual ha sido ya solicitada reiteradamente por la presidenta del comité de Puerto Real, Marga Forné, en las distintas reuniones del Comité Intercentros.

Según Forne,"dados los acontecimientos últimos de los paros y movilizaciones de semanas pasadas, se requiere de la urgente convocatoria de dicha Comisión y que se regule a la mayor brevedad posible todo lo establecido en el artículo Artículo 54 sobre Subcontratación del convenio vigente en Navantia y para todos sus Centros de Trabajo ya que esta problemática es corporativa y no exclusiva del astillero de Puerto Real".