Ecologistas piden otra ubicación para la planta de residuos de San José del Valle

El pasado 6 de septiembre tuvo lugar en la barriada rural de Alcornocalejos (San José del Valle) un encuentro entre vecinos, alcalde, representantes de la empresa Valora, la consultora ambiental Tecnoambiente, la Comunidad de Regantes del Acuífero del Sotillo y de Ecologistas en Acción para tratar posibles dudas sobre la instalación de una planta de Valorización Agroambiental de Residuos No Peligrosos. Para los ecologistas, llamó "poderosamente la atención la ausencia de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que ha dictado el informe ambiental preceptivo para la autorización de la planta".

Los residuos que la planta proyectada podrá recibir, de acuerdo a lo contemplado en el Anexo I de la Orden de 6 de agosto de 2018, conjunta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, son aquellos no peligrosos, procedentes del sector agroalimentario, de transformación de madera, así como de otras actividades industriales y gestión de residuos o tratamiento de aguas residuales: residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal; lodos del tratamiento in situ de efluentes; residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té y tabaco; producción de conservas; producción de levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación de melazas; residuos de la elaboración de azúcar, lácteos, panadería y pastelería, bebidas; aguas residuales urbanas y no especificdas de otras categoría; residuos municipales varios y lodos de fosas septicas.

En la mencionada reunión informativa, que fue larga y tensa en algunos momentos por la clara oposición de la inmensa mayoría de los vecinos a la instalación de la Planta, se expusieron las distintas opiniones al respecto. Desde Ecologistas en Acción, Daniel López mostró sus críticas al proyecto, exponiendo que, si bien las plantas de gestión de lodos de depuradora y otros residuos orgánicos son necesarias, el proyecto de Alcornocalejos es manifiestamente mejorable.

La planta trataría restos de la industria agroalimentaria, además de aguas residuales y de fosas sépticas

En este sentido se ha fallado en la información facilitada a los vecinos, justamente alarmados a quienes han llegado las noticias tarde y mal. De la misma manera, a pesar de que se asegura por parte de los promotores que se aplican mejores técnicas disponibles en el diseño de la planta, resulta llamativo que no se contempla la cubrición de las naves de fermentación que podría evitar olores, atraer insectos y otros problemas. De la misma manera, no se incorpora una planta de tratamiento de lixiviados, por lo que la posible afección y los posibles riesgos de contaminación del acuífero del Sotillo están muy presentes, como pusieron de manifiesto en su exposición los representantes de los Regantes quienes manifestaron y fundamentaron su rotunda oposición al proyecto. Cabe recordar que en la parcela en la que se instalará la planta se explotó una gran cantera de arenas silíceas en la que se practicaron grandes fosos con el consiguiente afloramiento del freático, desconociéndose si se efectúo en su día una adecuada restauración de suelos que garantice la preservación del acuífero.

En el mejor de los casos, indican desde Ecologistas en Acción, la única forma de que esta planta pudiera salir adelante minimizando riesgos, sería una mejora sustancial en el proyecto, de forma que el “vertido cero” fuese una garantía y no una promesa, asegurando una total transparencia, con información en continuo de la naturaleza de los residuos, su tratamiento y el destino posterior.

La Junta de Andalucía ha emitido un informe favorable de impacto medioambiental

"En todo caso, y conscientes de la importancia y necesidad de que en el territorio existan plantas de este tipo -apuntan los ecologistas en un comunicado-, corresponde a la administración establecer criterios más selectivos acerca de los futuros emplazamientos, no dejando exclusivamente en manos de las empresas privadas su elección. Si la planta en cuestión va a recibir lodos y otros residuos de diferentes localidades, debieran haberse contemplado otras variables y, en ningún caso, minimizar los riesgos de afección al importante acuífero del Sotillo que da soporte a numerosas fincas de regadío y que por su importancia, desde hace años, fue seleccionado por el Instituto Geológico y Minero de España para una experiencia de recarga con los drenajes superficiales del territorio y que, a nuestro juicio, podrían verse afectados por la construcción de la planta de tratamiento de lodos".

Ante lo expuesto y, aun contando por parte de la Junta de Andalucía con el informe favorable de “impacto ambiental”, parece haberse obviado el “impacto social” que esta planta de tratamiento de lodos ocasiona ya y va a ocasionar en un futuro, lo que junto a las razones anteriores justificarían, para Ecologistas en Acción Jerez, la elección de otro emplazamiento y la revisión del proyecto.