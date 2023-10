Ecologistas en Acción advierte de que la cuenca del Guadalete-Barbate incumple las medidas de ahorro de agua

La Comisión para la Gestión de la Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate confirma que los usuarios no han cumplido con las medidas de reducción del 25% de agua en el uso agrario y del 5% tanto en el uso urbano como en el industrial. Estas medidas de ahorro se aprobaron en la anterior reunión del 13 de abril de 2023 en aplicación del Plan Especial de Sequía vigente sin que se haya aplicado, advierte Ecologistas en Acción.

Según el colectivo conservacionista, los casos más llamativos que no han reducido la demanda de agua consumida son las zonas de Bornos y Villamartín en los usos agrarios, la térmica de Arcos en el uso industrial y el Consorcio de Abastecimiento de Zona Gaditana en el uso urbano. En concreto, se lamenta que en la zona regable de la margen izquierda de Bornos el consumo haya aumentado un 99% en plena sequía. En el caso de la zona regable de los Llanos de Villamartín y Coto de Bornos el aumento ha sido del 23%, cuando tenían la obligación de reducirlo un 25%.

Para Ecologista en Acción "otro caso inaudito" es que en plena sequía se hayan destinados 4.012.038 m3 de agua a la térmica de Arcos, que, además, emite ingentes cantidades de CO2. Y se han destinado 80.435.659 m3 a abastecimiento urbano, agua que gestiona el Consorcio de la Zona Gaditana "que viene incumpliendo la Ley". "Especialmente grave" consideran que es que los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes están incumpliendo la Ley que les obliga a tener aprobados planes de sequía. Solo cuentan con ellos Cádiz y Chiclana, matizan.

En la reunión de la Comisión los usuarios denunciaron, informa la entidad, robos de agua, esquilmación de acuíferos y vertidos de aguas contaminadas al río Guadalete, entre otros hechos delictivos "sin que el organismo competente en materia de agua dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural haga nada para evitar estos hechos". El presidente de la comisión, el secretario general del Agua, Ramiro Angulo, apuntó en la reunión, expone Ecologista en Acción, que "necesitaríamos a la Legión", "necesitaríamos miles de inspectores y no los tenemos". A su juicio, esto demuestra "la incapacidad" de la Junta por gestionar un recurso vital para Andalucía y el medio ambiente como agua.

El representante de Ecologistas en Acción en la comisión, Mariano Maeztu, emitió el único voto en contra de la propuesta de medidas al considerar que esas no solucionan ni a corto ni a largo plazo el problema de las demandas crecientes con unos recursos menguantes.

Maeztu denunció que el Consorcio de Aguas de Zona Gaditana ha estado expandiendo su ámbito de actuación de forma ilegal a diversas poblaciones de la provincia, hacia la Janda y Campo de Gibraltar, lo que vulnera, expuso, el artículo 1 de la Ley 17/1995 de Trasvase del Guadiaro. También denunció que el Consorcio ha informado favorablemente todas las macro-urbanizaciones (Següesal, Golf Trafalgar, Área de Oportunidad Trafalgar-San Ambrosio, Atlanterra Golf…) bajo la afirmación de que "hay recursos suficientes para abastecerlos". Esto pone en riesgo, según Ecologistas en Acción, el abastecimiento de los 800.000 habitantes de las 15 poblaciones que legalmente puede abastecer el Consorcio. Por ello pidió en la comisión que se exijan responsabilidades.

Entre las medidas que plantea el colectivo están la prohibición del riego de olivos, almendros y pistachos de forma definitiva, así como de los campos de golf. Incluso los que se riegan con agua subterránea, ya que esos recursos deben servir para abastecimiento urbano, y los que se riegan con agua depurada porque esos recursos deben ir a complementar usos agrarios. También reclama que no se abastezca de agua a los municipios no incluidos en el Consorcio por ley.

Maeztu hizo un ruego concreto y directo al presidente de la comisión para que no actúe con optimismo, asegurando que la situación va a mejorar el próximo año hidrológico, "ya que esto es solo puro deseo sin base científica alguna". "Esto no va de mensajes de optimismo, hay que ser más serios", le advirtió. Por el contrario, hay que atender al escenario que se está creando con el cambio climático de reducción de recursos y aumento de evapotranspiración, "por lo que la reducción de demandas debe ser estructural y definitiva, no coyuntural en años de grave sequía".